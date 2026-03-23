La ciudad de España donde la Semana Santa tiene más de 400 años de historia y atrae a miles de visitantes cada año

Alicante celebra cada año una Semana Santa con raíces que superan los 400 años, donde la tradición religiosa se mezcla con el espíritu marinero y mediterráneo de la ciudad. Sus procesiones, iluminadas por la luz única del atardecer y con el mar como testigo silencioso, ofrecen una experiencia que combina emoción, solemnidad y un valor artístico inigualable.

Aunque ciudades como Sevilla, Málaga o Valladolid son mundialmente famosas por sus celebraciones, la provincia de Alicante ofrece un espectáculo igual de impresionante sin necesidad de salir de sus límites.

Con cerca de 30 hermandades y cofradías trabajando durante todo el año, sus procesiones destacan por la riqueza de las tallas, la música de las bandas y la devoción de los alicantinos, que convierten cada calle del casco antiguo en un escenario inolvidable.

La Semana Santa de Alicante, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2022, es un reflejo del esfuerzo colectivo y del arraigo cultural de la ciudad. Como explican desde Turismo de Alicante, "cada procesión es un desfile de arte y emoción que deja una huella imborrable en quienes la viven".

Desde la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos hasta el Encuentro del Domingo de Resurrección, la ciudad se transforma en un mosaico de devoción, color y tradición.

Procesiones y tradiciones

Entre las procesiones más destacadas se encuentra 'La Borriquita' del Domingo de Ramos, donde los alicantinos lucen preciosas palmas mientras acompañan a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén.

El Miércoles Santo atraviesa las empinadas calles del casco antiguo, y el Jueves Santo culmina con la adoración del Santísimo.

El Viernes Santo, con la solemne procesión del Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, con el alegre Encuentro en la plaza del Ayuntamiento, son momentos especialmente emotivos que concentran a miles de visitantes.

La Semana Santa alicantina no solo es visual y religiosa, también es gastronómica. Los potajes y sopas de vigilia, junto con dulces típicos como las monas de Pascua, los buñuelos y las torrijas, llenan de sabor y tradición las mesas de la ciudad.

Además, la vestimenta de los nazarenos, los capirotes y la sobria elegancia de las Manolas añaden solemnidad y carácter a cada acto, consolidando la identidad única de la celebración.

La programación

Este año, la Semana Santa de Alicante arranca el 29 de marzo y termina el 5 de abril. Sin embargo, la ciudad de Alicante comienza mucho antes celebrando sus actos.

Durante la semana, se sucederán los actos más emblemáticos: el pregón de la Cofradía El Morenet el 22 de marzo a las 11:00 h en la Ermita de la Virgen del Socorro; la XXXVIII Exaltación de la Saeta y la Mantilla el 27 de marzo en el Convento Monjas de la Sangre; y la procesión del Encuentro el 5 de abril a las 12:00 h en la plaza del Ayuntamiento, que pondrá el broche de oro a esta intensa semana de devoción y tradición.

Semana Santa alicantina. Turismo Alicante

Entre el 20 de marzo y el 5 de abril, la agenda incluye Vía Crucis, actos institucionales, besapiés, conciertos y misas en diferentes parroquias y conventos, como la Concatedral de San Nicolás, la Capilla del Colegio Maristas o la Parroquia San Juan Bautista.