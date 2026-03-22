Ni Guadalest ni Benidorm, este es el pueblo donde mejor se vive de Alicante: mediterráneo y con infraestructuras

El pasado 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad, una efeméride en la que la provincia de Alicante brilla por ser uno de los territorios con mayor bienestar de España con numerosos municipios en las posiciones más altas del ranking nacional.

Así lo confirma el Spain Happy Index 2026 elaborado por Sonneil Homes, que coloca a Santa Pola (90,62 puntos) como el municipio donde se vive más feliz del territorio alicantino y uno de los mayores de todo el país.

La localidad santapolera destaca por su entorno costero, su clima mediterráneo y su proximidad a servicios e infraestructuras, incluido el aeropuerto.

En segunda posición aparece Alicante (89,99 puntos), que se sitúa además entre las capitales de provincia con mayor bienestar de España.

Completa el podio Elche (89,40 puntos), una de las ciudades más importantes de la provincia, que combina patrimonio natural, clima mediterráneo y una consolidada red de servicios.

El ranking del Spain Happy Index 2026 también refleja la presencia de numerosos municipios de la provincia entre los mejor valorados del país, repartidos por distintas comarcas alicantinas.

En la Vega Baja, aparecen municipios como Guardamar del Segura (87,55 puntos), Torrevieja (87,19), Orihuela (85,15), Los Montesinos (83,32), Catral (83,26), San Fulgencio (82,94), Dolores (82,91) o San Miguel de Salinas (82,86), localidades donde el clima mediterráneo, la cercanía al mar y la presencia de servicios influyen directamente en la calidad de vida.

En la Marina Baixa, el índice sitúa entre los municipios mejor valorados a Benidorm (86,87 puntos), Villajoyosa (86,57), l’Alfàs del Pi (85,29), Finestrat (84,89) y Altea (84,77), destinos donde el entorno costero, el turismo y la actividad económica se combinan con una amplia oferta de infraestructuras y servicios.

En l’Alacantí, destacan municipios del área metropolitana de Alicante como El Campello (87,24 puntos), San Vicente del Raspeig (84,35), San Juan (83,88) y Mutxamel (83,75), que combinan cercanía a la capital, acceso a servicios y un entorno residencial consolidado.

Finalmente, en el Vinalopó, aparecen localidades como Crevillent (83,28 puntos), Monforte del Cid (82,95) y Aspe (82,90), municipios que combinan tradición industrial, entorno natural y una buena conexión con las principales infraestructuras de la provincia.

El top nacional

A nivel nacional, el Spain Happy Index elaborado por Sonneil Homes sitúa a Málaga como la capital más feliz de España con 91,36 puntos, le siguen Almería (90,88 puntos) y el podio lo completa Ibiza, con 90,86 puntos.

"El bienestar de un territorio no depende únicamente de su tamaño o de su actividad económica, sino también de factores ambientales y del acceso a servicios que influyen directamente en la calidad de vida", explica Andrés Pedrera, CEO de Sonneil Homes.

"La provincia de Alicante es un ejemplo muy claro de cómo el clima mediterráneo, el acceso a servicios y el entorno natural pueden generar condiciones de vida muy favorables para sus habitantes", indica Pedrera.

El Spain Happy Index 2026 de Sonneil Homes analiza el nivel de bienestar en más de 8.000 municipios españoles a partir de diferentes variables que influyen en la calidad de vida de sus habitantes.

Entre ellas se encuentran los días de sol al año, las jornadas de lluvia, la temperatura media, las condiciones de viento, la cercanía a hospitales o aeropuertos y la disponibilidad de centros educativos, además de factores territoriales como si el municipio es costero o de interior.