Ni Alcoy ni Castalla: este es el pueblo más alto de Alicante con 812 metros y desde el que se contemplan 4 provincias

Banyeres de Mariola se sitúa como el municipio de mayor altitud de la provincia de Alicante, alcanzando los 812 metros sobre el nivel del mar. Desde este enclave privilegiado, además, es posible divisar hasta cuatro provincias distintas, un atractivo que lo convierte en un destino singular en el interior alicantino.

Ubicado en la comarca de l’Alcoià, al norte de la provincia, Banyeres de Mariola se asienta en pleno Parque Natural de la Sierra de Mariola. Este entorno natural destaca por su riqueza botánica, especialmente por la abundancia de plantas aromáticas y medicinales que forman parte de su identidad.

Tal y como recoge Turisme de la Comunitat Valenciana, se trata de un destino donde "sus fuentes y sus monumentos cuentan muchas historias", invitando a recorrer tanto su patrimonio como su paisaje.

El recorrido por la localidad tiene una parada obligatoria en su castillo, situado a unos 830 metros de altitud. Aunque ha sido reconstruido, todavía conserva vestigios de su origen islámico, especialmente en la Torre del Homenaje, levantada en época almohade con técnica de tapial.

Uno de los grandes reclamos de esta fortaleza es su mirador natural. Desde lo alto de la torre, se pueden contemplar Alicante, Valencia, Murcia y Albacete, una panorámica poco habitual que refuerza el carácter estratégico que tuvo este enclave en el pasado.

Historia, tradición y patrimonio

A los pies del castillo se encuentra el Monumento de Sant Jordi, erigido en el lugar donde antiguamente se ubicaba una ermita dedicada al santo. Según la tradición, este espacio era conocido como “El Conjurador”, ya que se atribuía a Sant Jordi la capacidad de proteger al municipio frente a las tormentas.

En el centro del municipio destaca la Iglesia de Santa María, situada en la Plaza Mayor. De estilo barroco, presenta planta de cruz latina y un campanario que fue reconstruido tras su destrucción durante la Guerra Civil, respetando al máximo su diseño original.

Otro de los puntos de interés es la Ermita de Santa María Magdalena, uno de los edificios más antiguos de la localidad, con orígenes entre los siglos XIII y XIV. Este enclave adquiere especial protagonismo en julio, cuando acoge celebraciones y actos en honor a la Virgen.

El recorrido se completa con la Casa de la Cultura, un edificio con un pasado solidario vinculado a la recaudación de fondos para fines sociales y culturales, y con los tradicionales molinos que jalonan el río Vinalopó, testigos del pasado industrial de Banyeres de Mariola.

Los pueblos más altos

Aunque Banyeres de Mariola lidera el ranking, no es el único municipio de Alicante situado a gran altitud. En el interior de la provincia también destacan otras localidades de montaña como Torremanzanas, con 791 metros, o Confrides, que alcanza los 780 metros.

A estos se suman Tollos, con 776 metros, y Alcoleja, que se sitúa en los 735 metros sobre el nivel del mar, conformando un mapa de pueblos de altura donde el paisaje y las vistas son protagonistas.