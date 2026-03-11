Estas son las dudas más frecuentes sobre la Declaración de la Renta, según la IA: "Hacienda es complicada"

Una persona con sus facturas en las manos. Shutterstock

Cada año, la Declaración de la Renta se convierte en un quebradero de cabeza para miles de contribuyentes. Aunque la Agencia Tributaria facilita herramientas como el borrador prellenado, la complejidad de la normativa y la diversidad de situaciones personales hacen que muchos no sepan por dónde empezar.

En palabras de la propia inteligencia artificial (IA), los contribuyentes opinan que "Hacienda es complicada", y es precisamente esa sensación la que genera la mayoría de las consultas sobre el IRPF.

La inteligencia artificial se ha colado de manera silenciosa en nuestra vida diaria. Desde planificar viajes hasta resolver dudas médicas o sugerir recetas, cada vez más personas confían en estas herramientas para simplificar tareas cotidianas.

Sin embargo, sorprende que algo tan universalmente temido como la declaración de la renta también tenga su hueco entre las consultas frecuentes a ChatGPT.

Según la IA, la preparación del IRPF combina reglas fiscales, plazos estrictos y particularidades personales, lo que provoca que muchos usuarios busquen apoyo antes de enfrentarse al trámite.

Entre las preguntas más habituales que recibe la IA destacan primero la duda sobre si cada contribuyente debe declarar.

"La obligación depende de los ingresos y de su procedencia", explica la inteligencia artificial, que aclara que quienes solo tengan un trabajo con retención a veces no están obligados, mientras que los que perciben varios ingresos, alquileres, dividendos o pensiones sí deben presentar la declaración.

Jóvenes, trabajadores temporales o personas con ingresos irregulares son los que más consultan este punto.

Otra cuestión recurrente es la fiabilidad del borrador que envía Hacienda. Según ChatGPT, "se puede presentar tal cual si todos los datos son correctos, pero conviene revisar información sobre alquileres, donativos, inversiones o deducciones familiares".

La IA recalca que cualquier error puede corregirse antes de enviar la declaración, evitando sanciones posteriores.

Las deducciones son otro tema que genera confusión. Vivienda habitual comprada antes de 2013, planes de pensiones, maternidad y paternidad, familia numerosa, discapacidad y donativos a fundaciones reconocidas son las más consultadas.

La IA advierte: "Cada deducción tiene condiciones específicas, plazos y límites; no se aplican automáticamente".

Declarar ingresos extra, como alquileres, dividendos o ganancias patrimoniales, también provoca dudas frecuentes. ChatGPT subraya que "el error más común es no declarar estos ingresos o hacerlo incorrectamente, lo que puede derivar en sanciones".

Además, los contribuyentes preguntan por los plazos y la presentación de la declaración, a lo que la IA responde: "La campaña suele abrirse en abril y cerrar en junio; retrasos implican recargos y multas, aunque se permite fraccionar pagos con ciertos límites".

Otro bloque de consultas se centra en la rectificación de errores, los pagos y devoluciones. Según la IA, "si se detecta un error, se puede presentar una declaración complementaria o una rectificación; el tipo de sanción depende de si Hacienda lo detecta antes o después".

También surgen dudas sobre la compatibilidad de deducciones, casos especiales de autónomos, residentes en el extranjero, familias monoparentales o personas con discapacidad, y situaciones más complejas como cambios de empleo o fiscalidad de criptomonedas.

La campaña del IRPF 2025

Este año, la campaña del IRPF 2025 (que se presenta en 2026) arranca el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. La presentación por internet a través de Renta WEB y la app oficial de la Agencia Tributaria sigue siendo la vía principal, accesible con certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia.

La IA aconseja revisar los datos fiscales desde marzo para preparar el borrador con antelación y evitar prisas de última hora.

Quienes necesiten asistencia pueden optar por la opción "Le llamamos" o acudir presencialmente a oficinas, siempre con cita previa y respetando los plazos.

Entre las novedades de esta campaña destacan el aumento del tipo del tramo más alto de la base del ahorro al 30% para ganancias superiores a 300.000 euros, la ampliación de deducciones por eficiencia energética y vehículos eléctricos, y la relajación de la obligación de declarar para algunos contribuyentes con varios pagadores o prestaciones por desempleo.