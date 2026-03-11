Aemet mantiene el aviso amarillo en el litoral norte de Alicante por lluvias de hasta 100 litros

Los paraguas no se pueden guardar todavía en Alicante. La lluvia continúa este miércoles y mantiene en aviso amarillo al litoral norte, donde las precipitaciones están dejando registros destacados desde primera hora de la jornada.

La inestabilidad se concentra especialmente en la comarca de la Marina Alta. Allí, varios municipios han acumulado importantes cantidades de agua en pocas horas, con chubascos que en algunos puntos han sido persistentes.

La situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante hasta el mediodía de este miércoles, con previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y que, de forma puntual, podrían superar los 100 litros en la Marina Alta.

Uno de los registros más destacados de la jornada se ha producido en La Vall d’Ebo, donde se han acumulado 69,8 litros por metro cuadrado. También se han registrado cantidades muy significativas en otros municipios de la Marina Alta.

Según los datos recopilados por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), se han alcanzado 61,4 litros por metro cuadrado en Xàbia, mientras que en Orba se han contabilizado 50,8 litros y en Parcent 50,7.

Las precipitaciones también han sido abundantes en Murla, con 49 litros por metro cuadrado, y en Sagra, donde se han medido 46,8 litros. A estas cifras se suman los 45,8 litros registrados en Ràfol d’Almúnia y los 45 litros en La Vall de Laguar.

Otros municipios de la provincia también han superado los 40 litros por metro cuadrado, como Tàrbena, con 43,8 litros, y Benigembla, con 40,6.

En localidades costeras como Dénia se han recogido 25,8 litros por metro cuadrado, mientras que en Ondara se han alcanzado 26,4 y en Pego 33,1 litros.

Remitirán por la tarde

El episodio de lluvias se ha dejado notar especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. No obstante, la previsión meteorológica apunta a que las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo de la tarde.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo en la Comunitat Valenciana presenta este miércoles intervalos nubosos en la mitad norte y se mantiene muy nuboso en la mitad sur, con precipitaciones que pueden ser persistentes en zonas del sur de Valencia y del norte de Alicante.

Sin embargo, a medida que avance la jornada se espera una disminución de la nubosidad y una progresiva mejoría del tiempo.

Aviso amarillo

El aviso amarillo decretado por la Aemet afecta al litoral norte de Alicante y al litoral sur de Valencia. En estas zonas existe riesgo de precipitaciones intensas durante la primera mitad del día.

Según adelantaba a primera hora la Agencia EFE, el episodio de lluvias ha provocado ya algunas incidencias puntuales. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado al Centro de Emergencias de la Generalitat de que ha tenido que atender una intervención relacionada con las precipitaciones.

Mejora del tiempo el jueves

De cara al jueves, la previsión meteorológica apunta a una jornada mucho más estable en la provincia de Alicante. El cielo estará poco nuboso, aunque no se descartan intervalos de nubes altas.

Durante la mañana podrían formarse brumas y bancos de niebla en zonas del interior, especialmente en la mitad sur. Las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente, mientras que el viento soplará flojo y variable.

Tras una jornada marcada por la lluvia en buena parte del norte de la provincia, todo apunta a que el tiempo dará una tregua en las próximas horas. Aunque, por ahora, los paraguas siguen siendo imprescindibles en muchos puntos de Alicante.