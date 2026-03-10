Aemet lo confirma: aviso amarillo por lluvias en Alicante mientras las tormentas superan los 50 litros en Elche

La lluvia ha marcado el inicio de la jornada de este martes en gran parte de la provincia de Alicante. Calles mojadas, cielos cubiertos y más de un vecino sorprendido sin paraguas han sido la imagen habitual a primera hora de la mañana.

Lo cierto es que el episodio no llega por sorpresa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevaba días alertando de la llegada de un frente inestable que este martes deja precipitaciones intensas en distintos puntos del territorio.

La previsión se cumple y la provincia permanece en aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones que, según el organismo estatal, podrían alcanzar o incluso superar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas en algunos puntos.

Las tormentas han descargado con especial intensidad en el sur de la provincia. Aemet registra episodios de lluvia muy fuerte, con más de 30 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados que superan los 40 litros en lo que va de jornada en varios municipios.

Hasta las 10:00 horas, Elche encabeza los registros con 51,2 litros por metro cuadrado. Le siguen Rojales con 35,4 litros, Novelda con 25,8 y Elda con 23,4 litros. En el aeropuerto Alicante-Elche se han acumulado 13,4 litros y en la ciudad de Alicante cerca de 12.

El episodio también viene acompañado de actividad eléctrica. En las primeras horas del día se han contabilizado 270 rayos dentro de la provincia, según los datos de Aemet.

Desde las ocho de la mañana, el Consorcio Provincial de Bomberos había recibido 25 avisos relacionados con la lluvia, aunque la mayoría sin gravedad.

El día más lluvioso en Elche

Desde la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) señalan que las precipitaciones continúan aumentando durante la mañana. En el caso de Elche, el acumulado ya supera los 57 litros por metro cuadrado, lo que convierte la jornada en la más lluviosa de los últimos años en el municipio.

Las lluvias, además, están llegando a zonas especialmente necesitadas de agua tras meses de sequía. Entre ellas destacan el Valle del Vinalopó, la Foia de Castalla, l’Alacantí o el Baix Segura.

Cortes de tráfico

Según la Agencia EFE, la intensidad de las precipitaciones también ha provocado algunos problemas puntuales en la red viaria. La acumulación de agua ha obligado a cortar al tráfico la carretera CV-943 a su paso por el municipio de Los Montesinos.

La Policía Local ha informado de que la medida se adopta por motivos de seguridad y permanecerá activa hasta nuevo aviso. Mientras tanto, se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos.

A pesar de la intensidad de las lluvias, desde el Consorcio Provincial de Bomberos señalan que apenas se han registrado incidencias relevantes hasta las 11:00 horas.

En la Vega Baja

Las precipitaciones también están siendo destacadas en la Vega Baja. Desde Proyecto Mastral Torrevieja indican que en Los Montesinos se han registrado cerca de 40 litros por metro cuadrado, mientras que en San Miguel de Salinas ya se superan los 50 litros.

En otros puntos cercanos, sin embargo, los acumulados apenas alcanzan los diez litros, lo que refleja la gran irregularidad de las tormentas.

Las lluvias han provocado pequeñas inundaciones sin gravedad en urbanizaciones como Ciudad Quesada, en Rojales.

Los meteorólogos advierten de que el episodio todavía no ha terminado y mantienen una probabilidad muy alta de nuevas lluvias fuertes, con tormentas e incluso la posibilidad de granizo durante las próximas horas.