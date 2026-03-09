El pueblo de Alicante con la primera aldea ecológica del mundo: hasta 500 familias rodeadas de lujo y naturaleza

Una de las viviendas de MEV

La influencer noruega Belinda Jakobsen y su pareja han decidido dar un giro radical a su vida y la de otros cientos, comprando terrenos en la localidad alicantina de Planes para levantar la "primera aldea ecológica del mundo", como ellos mismos describen en su página web.

The Modern Eco Village (MEV) será una aldea ecológica pensada para acoger hasta 500 familias. Según explican en la web del proyecto, "aquí no solo construimos casas, construimos futuro".

El proyecto combina sostenibilidad, tecnología y comunidad. Las viviendas serán modernas, ecológicas y libres de materiales tóxicos y campos electromagnéticos.

Además, contarán con amplios jardines, bosques frutales y espacios comunes que incluyen restaurantes, oficinas, centros educativos y un centro de bienestar.

El objetivo, aseguran, es ofrecer un estilo de vida integral, donde la salud física, mental y social conviva con la comodidad moderna.

La idea de Jakobsen y su pareja surgió de un deseo sencillo: vivir rodeados de personas con intereses afines.

La Comunidad MEV, explican, "fue creada para reunir a personas interesadas en esta visión, donde todos pueden inspirarse, ser escuchados y aprender unos de otros".

De esta forma, el proyecto aspira a convertirse en un modelo de vida sostenible, inclusivo y económicamente viable.

Ubicado a unos 70 kilómetros de la ciudad de Alicante, Planes es un pequeño municipio del interior con unos 750–800 habitantes.

Su casco urbano se extiende en ladera, con calles estrechas y empinadas que ofrecen vistas a montañas y al embalse de Beniarrés.

La localidad mantiene un fuerte arraigo rural, con cultivos de olivos, almendros y cerezos, y un patrimonio histórico que incluye un castillo musulmán y antiguos acueductos y lavaderos.

En este entorno, el MEV se propone integrar la vida moderna con la naturaleza. Las viviendas se construirán con materiales sostenibles y contarán con paneles solares, aislamiento eficiente y sistemas domóticos inteligentes.

Las villas y casas adosadas podrán personalizarse según las necesidades de cada familia, con superficies que oscilan desde los 50 m2 de un módulo básico hasta más de 300 m2 en las villas de dos plantas.

El proyecto también contempla una economía interna que promueva el empleo local y la autosuficiencia mediante energías renovables y agricultura ecológica avanzada. Según la web, "nuestro modelo pionero de autosuficiencia genera empleo local y fomenta un sentido de propósito compartido".

Para todos los públicos

El MEV no solo busca atraer a familias jóvenes o parejas: pretende ser un espacio inclusivo y diverso. Las fases iniciales ya están abiertas a reservas, ofreciendo la posibilidad de formar parte de la construcción de la comunidad desde cero.

La Fase 1 y 2 incluyen 107 villas y unas 350 casas adosadas, todas diseñadas para minimizar el impacto ambiental y maximizar la calidad de vida.

Entre las facilidades, se prevén escuelas, jardines de infancia, parques ecológicos y zonas deportivas. Además, se organizarán actividades comunitarias y se contará con expertos que compartirán conocimientos sobre sostenibilidad, bienestar y desarrollo personal.

Para Jakobsen, la clave del proyecto es "cultivar una comunidad cálida y vibrante donde personas de todos los orígenes puedan conectar, compartir experiencias y forjar amistades duraderas".