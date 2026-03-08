El dicho alicantino que no entienden en el resto de España y que define a una persona problemática

El lenguaje cotidiano de Alicante está lleno de palabras y expresiones que sorprenden a quien llega de fuera.

No es raro que un visitante escuche términos que no aparecen en los diccionarios habituales o que tienen un significado completamente distinto al que se usa en otras zonas de España.

Entre esas curiosidades lingüísticas destaca una palabra muy común en la provincia: "potroso".

Puede sonar extraña o incluso confundirse con su significado habitual en castellano, pero en Alicante tiene un uso muy particular.

Qué significa "potroso"

En el castellano estándar, "potroso" se relaciona con la idea de tener suerte o fortuna, derivada de la expresión "tener potra". Incluso el diccionario recoge acepciones relacionadas con una hernia o con alguien afortunado.

Sin embargo, en Alicante la palabra ha evolucionado hasta tener un sentido muy diferente. Aquí "estar potroso" significa ser insoportable o dar muchos problemas, especialmente cuando se habla de niños inquietos o que no paran de hacer trastadas.

Es una forma coloquial de describir a alguien que está revoltoso, pesado o difícil de controlar.

Una palabra común

El término forma parte del vocabulario popular de la provincia y suele escucharse en conversaciones familiares o entre amigos. Es habitual que alguien diga frases como:

"Ese crío está hoy muy potroso", o "No para quieto, está potroso perdido".

En este contexto no se refiere a la suerte, sino a un comportamiento molesto o problemático, normalmente asociado a niños muy movidos o que están dando guerra.

La existencia de palabras como "potroso" refleja la mezcla lingüística que caracteriza al habla alicantina. La influencia del valenciano, del castellano y de otros dialectos históricos ha dado lugar a expresiones con significados únicos dentro de España.

Por eso, para muchos alicantinos es una palabra totalmente normal, mientras que para alguien de otra comunidad puede resultar desconcertante.

Por ejemplo, existen otras expresiones típicas de la terreta, como la frescoreta (frescor), o el tardeo (tarde y tapeo), en el cual uno se puede pedir desde una cerveza hasta un bombón (café con leche condensada), comanda que no atenderán correctamente en otras ciudades al ser una palabra de Alicante.

Para acompañarlo es habitual un poco de companaje, palabra propia de la Comunitat Valenciana para referirse a la comida que se toma con pan, que en Alicante no tiene miga sino molla.