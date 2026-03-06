La lluvia marca el fin de semana en la provincia de Alicante: Aemet prevé chubascos y tormentas

Los paraguas seguirán siendo necesarios este fin de semana en Alicante. La previsión meteorológica apunta a jornadas marcadas por la inestabilidad, con lluvias intermitentes y posibilidad de tormentas en distintos puntos de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones durante los próximos días en buena parte de la Comunitat Valenciana, dentro de un episodio de tiempo revuelto que mantendrá el ambiente fresco y cielos muy nubosos.

Aunque las lluvias podrían ser menos probables en el sur de la provincia al inicio del episodio, el panorama general será de inestabilidad durante el fin de semana, con precipitaciones que podrían aparecer de forma irregular.

La jornada del viernes se presenta con cielo muy nuboso o cubierto y precipitaciones generalizadas en la Comunitat Valenciana. Estas lluvias pueden ser localmente persistentes y, en algunos puntos del prelitoral, llegar acompañadas de tormenta.

Según explican desde la Agencia EFE, las precipitaciones serán menos probables en la mitad sur de Alicante, aunque no se descartan episodios de lluvia a lo largo del día.

Las temperaturas mínimas experimentan un ligero descenso, mientras que las máximas se mantienen estables o suben ligeramente. El viento sopla flojo o moderado y de dirección variable, con predominio de la componente este.

Un sábado inestable

Para el sábado, Aemet mantiene la previsión de cielos muy nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, especialmente en el interior y en el tercio norte de la Comunitat Valenciana.

En el resto del territorio las lluvias podrían aparecer de forma más aislada, mientras que en la provincia de Castellón se esperan tormentas más intensas. La cota de nieve se sitúa entre los 1.400 y los 1.600 metros.

Las temperaturas mínimas vuelven a descender ligeramente y las máximas bajan en la mitad norte, mientras que en el resto apenas presentan cambios.

Domingo podría mejorar

El domingo continuará la inestabilidad, aunque con una ligera mejoría respecto a jornadas anteriores. El cielo permanecerá nuboso con intervalos de nubes y se esperan precipitaciones débiles o moderadas que podrían ir acompañadas de tormenta.

Las temperaturas mínimas apenas cambian, mientras que las máximas tienden a subir, especialmente en la mitad sur de la Comunitat Valenciana.

Avisos amarillos

La cadena autonómica À Punt también ha advertido de la inestabilidad que marcará los próximos días. El meteorólogo explica que la situación meteorológica está condicionada por la presencia de una borrasca situada sobre el Mediterráneo.

Según detalla el especialista, esta situación provoca un tiempo cambiante y poco estable en la Comunitat Valenciana y, especialmente, en la provincia de Alicante.

En Alicante, Avions explica que durante la mañana las precipitaciones podrían tardar más en llegar al extremo sur de la provincia. Sin embargo, los avisos meteorológicos de nivel amarillo se activan a partir de las doce del mediodía en comarcas como el Baix Segura, el Baix Vinalopó y el Alt Vinalopó.

El meteorólogo relata que la inestabilidad se mantiene durante la tarde y que las tormentas pueden concentrarse con mayor intensidad en el norte y en el interior de la provincia.

Además, advierte de un episodio de temporal marítimo en el litoral alicantino, donde el oleaje podría alcanzar una altura considerable a medida que avance la jornada.

Aun así, recuerda que la situación general seguirá marcada por la inestabilidad. "Tenemos el núcleo encima prácticamente, con lo cual el tiempo se hace más inseguro", explicaba en À Punt.

El pronóstico apunta a que la situación comenzará a mejorar a partir del domingo y, sobre todo, de cara al lunes. Durante estas jornadas volverán los intervalos de sol y se producirá un ascenso de las temperaturas.

No obstante, el experto subraya que será importante seguir la evolución de la borrasca en el Mediterráneo para confirmar si esta tendencia se consolida.