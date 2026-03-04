La empresa alicantina Diversual, pionera en permitir llevar a las mascotas al trabajo: "Genera un entorno cercano"

Dejar a su mascota en casa ya no es un problema logístico ni emocional para los 23 trabajadores de la empresa alicantina Diversual.

En esta empresa, pionera en instaurar una política pet-friendly real y plenamente integrada, los ladridos suaves, las colas en movimiento y los paseos a media mañana forman parte de la rutina.

Lo que comenzó como una solución a una preocupación concreta del equipo se ha transformado en una cultura corporativa "más humana, cercana y conciliadora", indican.

"Fuimos viendo cómo para algunas personas del equipo tener a la mascota en casa todo el día les suponía una preocupación constante y no vimos ninguna razón para que los animales ‘educados’ no pudieran estar en la oficina con el resto del equipo", explica Fernando Martínez, CEO de Diversual.com.

La iniciativa empezó de forma progresiva, permitiendo la presencia de mascotas algunos viernes en sus instalaciones ubicadas en Sant Joan d’Alacant. "Poco a poco nos dimos cuenta de que no era un problema que esto se convirtiera en la rutina diaria de la compañía", añade.

En Diversual, empresa española especializada en la venta online de productos íntimos, eróticos y de bienestar para adultos, siempre se han definido como una compañía familiar.

Aseguran que su política ‘pet-friendly’ no responde a una estrategia superficial, sino a una forma de entender el trabajo. "Fuimos probando y vimos que genera un entorno cercano que el equipo valora mucho.

"Si para algunas personas estar con sus mascotas, su familia, en la oficina les genera tranquilidad y bienestar, tenía sentido para nosotros", señala Martínez.

Bienestar que se traduce en productividad

Destacan que el impacto se percibe en el día a día. Las personas que acuden con sus mascotas trabajan con mayor serenidad y sin la presión de tener que atenderlas al finalizar la jornada. Quienes no tienen animales también encuentran en su presencia un respiro emocional, sostienen.

"Muchos de los descansos que en otras empresas serían para fumar, aquí son para jugar o dar una vuelta con algún amigo de cuatro patas", destaca el CEO.

"Los momentos de estrés son mucho más agradables y llevaderos con nuestras mascotas cerca", añade.

La percepción del equipo coincide con estudios como el publicado en el International Journal of Workplace Health Management, que observó niveles de cortisol significativamente menores al final de la jornada en empleados que acudían al trabajo con sus perros.

Más allá de los datos, son las historias personales las que explican el verdadero alcance de la medida. Lennon, un labrador negro de cuatro años, prácticamente se ha criado en la oficina y saluda cada mañana, uno a uno, a todos los compañeros.

Fabiola Santos, del área de Logística, lo resume así: "Paquita es una perra muy mayor que debe tomar medicación, así que debo controlarla a diario. Para mí es un alivio tenerla cerca y pasar el tiempo que le queda con ella".

En la misma línea se expresa Rafael Alted, también trabajador de la empresa: "Desde que rescatamos a Dominga, tiene una ansiedad por separación incontrolable que le prov

oca taquicardias. Poderla tener cerca de mí en el trabajo me deja mucho más tranquilo".

La convivencia se basa en reglas sencillas pero firmes, aclaran.

Las mascotas pueden acceder a las zonas de oficina, entrada y office, quedando excluidas las áreas de almacén y manipulación de productos. Solo se permite la presencia de animales educados que no alteren el entorno laboral.

"Si rompen cosas, molestan o ladran constantemente, entendemos que todavía no están preparados para estar en la oficina", puntualiza Martínez.

También se controla la alimentación en zonas comunes para evitar problemas de salud en los animales.

Esta política encaja con una filosofía empresarial más amplia basada en el respeto animal: ninguno de los productos comercializados por Diversual ha sido testado en animales.

"En 2026 el respeto hacia los animales es algo profundamente humano. Más que un impacto externo de marca, esta medida refuerza nuestra comunicación interna y los valores que queremos transmitir", concluye el CEO.

Clientes que visitan el showroom o recogen pedidos son informados de que pueden ser recibidos por algunos "peluditos". Lejos de generar rechazo, la reacción ha sido positiva y cómplice, afirman.