Marta Escorsa, veterinaria, sobre el estrés en perros: "El mal comportamiento se debe a situaciones mal gestionadas"

La cada vez más cercana primavera suele asociarse con días más largos, paseos al aire libre y un ambiente renovado. Sin embargo, para los más de 430.000 perros registrados en la provincia de Alicante, esta estación puede provocar un mayor estrés.

Esto es debido al aumento progresivo de las temperaturas, los cambios en la luz y la mayor actividad en el entorno, factores que pueden alterar su equilibrio habitual.

Los expertos de Virbac, compañía farmacéutica especializada en animales, explican que, igual que ocurre en las personas, estas variaciones físicas y ambientales pueden influir en su bienestar emocional, haciendo que algunos animales se muestren más sensibles o vulnerables al estrés.

Marta Escorsa Baqués, product manager de Virbac, sostiene que "el bienestar emocional de nuestras mascotas es tan importante como la salud física. Muchos de los problemas de comportamiento que vemos están relacionados con situaciones de estrés mal gestionadas".

Estudios indican que entre el 14 % y el 28 % de los perros presentan niveles moderados a severos de ansiedad o miedo, y hasta el 70 % de los problemas de comportamiento pueden estar relacionados con el estrés.

Desde Virbac indican que identificar los síntomas es el primer paso para prevenir episodios de ansiedad.

"En perros, el estrés puede manifestarse a través de jadeo constante, inquietud, ladridos excesivos, miedo a ciertos ruidos o incluso conductas destructivas cuando se quedan solos", exponen.

"En el caso de los gatos, es frecuente observar cambios como esconderse más de lo normal, marcar con orina, mostrarse más irritables o alterar hábitos como el apetito o el aseo. En ambos casos, son señales de que algo en su entorno les está sobrepasando", resaltan.

Para combatir estos cambios, recomiendan mantener pequeñas rutinas y gestos cotidianos que ayuden a las mascotas a sentirse más seguras en esta época de cambios.

Entre estas rutinas destacan mantener horarios estables de comida y paseos, ofrecer un espacio seguro dentro de casa, acompañar los cambios de forma gradual e incorporar juegos de olfato y enriquecimiento ambiental.

Si las señales se intensifican, aconsejan a todos los dueños hacer una visita al veterinario "para valorar soluciones adaptadas a cada caso y prevenir que el estrés se cronifique".