Aemet anuncia tormentas para el miércoles en el norte de la provincia de Alicante: podrían ir acompañadas de barro

Los cielos han amanecido cubiertos este martes en la ciudad de Alicante. El gris domina el paisaje desde primera hora y muchos vehículos muestran ya restos de barro en los cristales tras las primeras precipitaciones.

La combinación de lluvia y polvo en suspensión vuelve a dejar esa estampa tan reconocible como poco deseada: coches salpicados y sensación de bochorno en el ambiente. Un anticipo de lo que, según la previsión oficial, todavía está por llegar.

La inestabilidad se mantiene y apunta directamente al norte de la provincia de Alicante de cara al miércoles.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes el cielo permanece nuboso en la Comunitat Valenciana, con posibilidad de precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

Estas lluvias no se descartan de forma más dispersa en el resto del territorio autonómico, salvo en el sur de la provincia alicantina, y podrían ir acompañadas de barro debido al polvo en suspensión.

Para el miércoles, el panorama no mejora. Aemet prevé cielo nuboso, presencia de polvo en suspensión y precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante, que podrían intensificarse a últimas horas del día y venir acompañadas de tormenta.

Un escenario que, según adelantaba la Agencia EFE esta mañana, obligará a mirar al cielo especialmente en comarcas del interior y prelitoral norte de la provincia.

Cambios en las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las mínimas tienden a subir este martes, de forma localmente notable en puntos del litoral y prelitoral. Las máximas, en cambio, bajan en el norte de Alicante, suben en el sur y se mantienen sin grandes cambios en el resto de la Comunitat.

En la capital alicantina, los termómetros han registrado en las últimas 24 horas valores entre los 16,1 grados de máxima y los 13,3 de mínima.

El viento sopla moderado del nordeste, con intervalos de mayor intensidad y probabilidad de rachas fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras.

En el mar, la situación también se complica: en las aguas costeras de Alicante se espera fuerte marejada e incluso mar gruesa, con posibilidad de algún aguacero o tormenta.

Otros avisos

El episodio de inestabilidad no se limita a la provincia. A nivel nacional, seis comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla permanecen este martes en alerta amarilla por viento, oleaje, lluvia y nieve.

Andalucía eleva el nivel a naranja en Almería por temporal marítimo, con olas que pueden alcanzar los tres metros. Además, otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia o la Región de Murcia mantienen avisos por distintos fenómenos adversos.

La Comunitat Valenciana también figura entre los territorios con aviso amarillo por mala mar y viento, en una jornada marcada por el protagonismo del nordeste y el ambiente inestable.