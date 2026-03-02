Alberto y David, dueños de una de las pocas tiendas de electrodomésticos que hay en Alicante: "Somos la resistencia"

En el panorama comercial actual, dominado por las grandes superficies y el comercio electrónico, los negocios de barrio se erigen como auténticos supervivientes.

Este es el caso de Alberto Bautista y su hijo David, propietarios de Electrodomésticos Alberto - Expert, una de las pocas tiendas locales de este sector que todavía mantienen sus puertas abiertas en la ciudad. La historia de este emblemático comercio se remonta al año 1980, cuando la familia inaugura su primer local en la plaza de Ciudad de Asís.

El fundador recuerda que era un espacio minúsculo, de apenas veinte metros cuadrados, donde comienzan a forjar su futuro a base de muchísimas horas de esfuerzo y dedicación, asumiendo la carga de trabajo propia de los autónomos.

Las raíces de Alberto en el sector, no obstante, son aún más profundas. El patriarca relata a EL ESPAÑOL de Alicante que llega al barrio de La Florida en 1958 y empieza a trabajar en una antigua fábrica alicantina de aparatos de radio.

Con el tiempo, da el salto de la fabricación al trato directo con el público. En esta extensa travesía, Alberto destaca especialmente el papel fundamental que tuvo su mujer, Mari Tere Berenguer, cuya influencia resulta clave para levantar y asentar el negocio.

A lo largo de las décadas, la tienda experimenta una notable evolución. Pasan por la calle Proción y la calle Lira, hasta establecerse en su ubicación actual en la calle Áries, un espacio mucho más amplio situado en una vía más comercial del barrio.

Hoy en día, es David quien lleva las riendas del día a día junto a su mujer, María Luisa, liderando un equipo compuesto por cinco trabajadores.

A pesar de los graves obstáculos, como el cierre forzoso por la pandemia a los pocos días de inaugurar su nuevo local, nunca piensan en rendirse.

Para Alberto, la adversidad y los problemas resultan estimulantes, mientras que David confiesa con sinceridad que "es un reto personal tener un comercio hoy en día porque está todo muy difícil".

Parte del equipo de 'Electrodomésticos Alberto'

¿Cuál es la fórmula exacta para sobrevivir durante tanto tiempo? Ambos coinciden en que no hay grandes secretos, sino "trabajo y seriedad". Su filosofía comercial se basa en priorizar las necesidades reales del comprador.

"Es portarse bien con los clientes, darles un producto asequible y siempre con honradez, no aconsejando lo que me conviene a mí, sino lo que le conviene a él", afirma Alberto de forma tajante.

Esta profunda dedicación se traduce en un excelente servicio de proximidad. A diferencia de las grandes superficies o internet, en Electrodomésticos Alberto se encargan de contactar con el servicio técnico homologado y hacen un seguimiento exhaustivo ante cualquier avería para que el cliente no se sienta desamparado.

Gracias a este trato familiar, cuentan con una clientela totalmente intergeneracional, atendiendo hoy con orgullo a los nietos de sus primeros compradores.

El futuro del negocio, sin embargo, es una incógnita. Los tres hijos de David están centrados en sus estudios y no se sabe si habrá una tercera generación dispuesta a tomar el relevo.

El pequeño comercio es muy sacrificado y trae muchos quebraderos de cabeza, reconoce David. No obstante, al hacer balance, ninguno se arrepiente del camino andado.

Alberto asegura que volvería a montar una tienda adaptada a los nuevos tiempos sin dudarlo, y su hijo asiente con total convicción: "Yo también lo haría otra vez".