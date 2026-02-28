La única ciudad de Alicante declarada Patrimonio de la Humanidad: tiene más de 2.000 años y un palmeral único

Elche es la única ciudad de la provincia de Alicante que reúne tres reconocimientos de la Unesco en distintas categorías de Patrimonio de la Humanidad.

Con más de 2.500 años de historia documentada y el mayor palmeral de Europa, este enclave del sur de la Comunitat Valenciana concentra un legado cultural excepcional que abarca patrimonio material, inmaterial y buenas prácticas de salvaguarda, un sello que no ostenta ningún otro municipio alicantino

Situada a unos 20 kilómetros de la capital alicantina y muy cerca del Mediterráneo, Elche supera los 240.000 habitantes. Es la segunda ciudad más poblada de la provincia y capital del Baix Vinalopó, con un término municipal que abarca núcleo urbano, pedanías y playas propias en la Costa Blanca.

Su historia arranca mucho antes de la época romana. En el yacimiento de La Alcudia se sitúa la antigua ciudad íbera de Helike, origen de la actual Elche, donde apareció la célebre Dama de Elche. Desde entonces, el municipio ha atravesado etapas íbera, romana, islámica y cristiana, dejando una huella visible en su casco histórico, su huerta y su identidad.

Elche cuenta con tres bienes inscritos en las listas de Patrimonio Mundial de la Unesco, un hito que refuerza su singularidad en el mapa internacional.

El primero en lograr la declaración fue el Palmeral Histórico, inscrito en el año 2000 en la Lista del Patrimonio Mundial. Un año después, en 2001, la Festa o Misteri d’Elx fue proclamada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, distinción que en 2008 quedó integrada en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

La trilogía se completó en 2009 con el Centro de Cultura Tradicional-Museo Escolar de Pusol, incluido en el Registro de Mejores Prácticas de Salvaguarda. Desde Turismo de Elche subrayan que estos reconocimientos avalan "un legado cultural vivo" que conecta pasado y futuro.

El corazón verde

Si hay una imagen que define a Elche es la de su mar de palmeras. El Palmeral constituye un paisaje cultural de valor universal excepcional y hunde sus raíces en el sistema de regadío impulsado por los fundadores islámicos de la ciudad hace más de mil años.

En realidad, no es un bosque, aunque lo parezca desde lejos. Es una plantación agrícola organizada en huertos, parcelas delimitadas por alineaciones de palmeras que, vistas desde el aire, dibujan una cuadrícula perfecta.

Torre de los Vaillos Elche Turismo Elche

En su interior, tradicionalmente, se cultivaban productos de huerta gracias a una compleja red de acequias que todavía hoy se conserva en gran parte.

La expansión definitiva del palmeral se produjo entre los siglos VIII y IX, con la fundación de la ciudad islámica en su actual emplazamiento.

La Unesco valoró precisamente esa pervivencia del sistema de agricultura de oasis como uno de los elementos diferenciales del enclave.

Más de 200.000 palmeras

El Palmeral de Elche reúne más de 200.000 ejemplares, a los que se suman decenas de miles en viveros municipales preparados para su reposición. Es el mayor palmeral de Europa y uno de los más importantes del mundo en entorno urbano.

Además de su dimensión paisajística y cultural, mantiene una actividad vinculada a la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, que se distribuye por toda España e incluso al extranjero. Según Turismo de Elche, se trata de "una reliquia viva de la cultura de la palmera del Mediterráneo antiguo".