El 'poder' de Daniel Cantó, el primer policía médium: "Desde pequeño veía cosas que a mis padres no les podía explicar"

Daniel Cantó a los 21 años había aprobado las oposiciones a Policía Nacional, tenía casa, coche y pareja. "Mi vida resuelta", explica, pero pasó a preguntarse "si lo tengo todo, ¿por qué tenía una tristeza terrible?". La respuesta la ha ido encontrando con los años y volviendo su mirada a la infancia, desde la que dice que "podía ver a una persona que estaba ya trascendida".

Él será uno de los ponentes de la primera edición que acoge la ciudad de Alicante de un congreso que lleva 23 años celebrándose en Albacete, Vida después de la vida. En él se reúnen científicos y divulgadores que buscan dar respuesta a la gran pregunta: ¿qué ocurre cuando el cuerpo se apaga?

La muerte, de hecho, es una palabra que no usa Daniel. Para referirse a los decesos prefiere usar el eufemismo de trascender. Y así lo cuenta a EL ESPAÑOL sentado en una cafetería después de cumplir con su horario laboral como policía. "Para mí la muerte no existe. Es una transición. Muere el cuerpo físico, lo material muere, pero la otra parte no muere. Eso lo tengo clarísimo", asegura convencido.

Esa "otra parte" a la que se refiere Daniel ha sido patrimonio de la religión durante milenios. Y un libro, La respuesta está en el alma, le marcó en 2015. Su autor es Juan José López Martínez, un médico de Cartagena que se presenta como investigador de estados expandidos de conciencia y de experiencias cercanas a la muerte.

Entre ellas, está la terapia regresiva, un término que no cuenta con respaldo científico sólido y que usa hipnosis o estados de conciencia alterada para revivir recuerdos del pasado incluso supuestas 'vidas pasadas'.

Sobre eso es de lo que hablará Daniel en el congreso. "Lo que intento hacer con la terapia regresiva es encontrar el origen o el motivo de una sensación, una emoción, un síntoma del cual no sabemos muy bien de dónde vienen", razona.

En su página cuenta que está estudiando también último curso de psicología en la Universitat Oberta de Catalunya. Y que con "lo que considero habilidades intuitivas y de percepción extrasensorial" trata de "profundizar en la comprensión emocional y energética de cada proceso terapéutico".

Como puntualiza, "no pretendo presentarlas como capacidades científicamente demostradas, sino como parte de mi sensibilidad y mi manera de conectar con las personas durante el acompañamiento". Una labor que hace desde una consulta en la que habla con "personas que han perdido a sus seres queridos, como puede ser un hijo, un padre, una madre".

¿Y qué hace con ellos? Daniel lo llama "ayudar a los que no se ven" para preguntarles "qué es lo que les ha pasado a su cuerpo físico o de qué manera han trascendido o han perdido ese cuerpo físico en un momento determinado de su vida".

El objetivo que se marca en la actualidad es "poderles ayudar para que puedan volver a casa, volver a la luz". Y ahí destaca rotundo que "eso es lo que hago: llevo más de 15 regresiones graduadas y documentadas hasta el día de hoy".

A sus 43 años Daniel explica que "desde pequeño veía cosas que a mis padres no les podía explicar, ni siquiera me podía explicar a mí". Y con eso se refiere a "cómo podía ver una persona exactamente igual que a ti, pero una persona que estaba ya trascendida".

En la universidad

Cuando se le piden demostraciones, responde que "no lo puedo demostrar". Y como añade "cuando algo se repite de una manera tan descarada, si no es ciencia, porque no se puede mostrar con la ciencia, se convierte en una evidencia cuando algo se repite de una forma tan descarada. Cuanto más se repite, evidentemente se convierte en una evidencia y es una realidad".

El 21 y 22 de marzo en el Paranimfo de la Universidad de Alicante se reunirán la decena de participantes de este congreso para hablar de este y otros conceptos. Entre ellos, destaca el profesor asociado del CSIC Álex Gómez-Marín que desde 2016 dirige el Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante.

Este vivió lo que en este sector se denominan experiencias cercanas a la muerte. Y al divulgarla se encontró con que "algunos de mis compañeros, quizás la mayoría, me dicen 'qué bonito viaje', pero añaden, 'pero esto de realidad, poca, será más bien una ilusión, 'será tu cerebro cuando te está dejando de funcionar bien'".

Y en la radio

Estos son conceptos que el programa Espacio en blanco, de Radio Nacional de España, ha abordado con asiduidad desde que empezara en 1983. Miguel Blanco, su director, será otro de los ponentes de este congreso y grabará uno de sus programas de misterio durante esas jornadas.

En este programa han difundido testimonios de personas que describen salida del cuerpo, túneles de luz y sensación de paz. Ideas que han utilizado como indicios de que "hay algo más allá de la muerte". De entre los invitados que han pasado por tan longevo programa y que acudirán también a Alicante está el neurólogo Carlos Sánchez Ortiz que explica habitualmente cómo funciona el cerebro y sus curiosidades.

En este despliegue de invitados, Daniel, que puntualiza que su profesión no la relaciona con estas aficiones que desarrolla en su tiempo libre, valora que "he aprendido que personas muy diferentes, con ideologías muy diferentes, con estatus muy diferentes, cómo ven la muerte de una manera diferente".