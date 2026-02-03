La Generalitat Valenciana lo confirma: adjudicará 8 viviendas de alquiler asequible en Callosa de Segura

El Consell ha confirmado la puesta en marcha del proceso para adjudicar ocho viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en Callosa de Segura, situadas en la calle Cervantes y dirigidas a colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre

La iniciativa llega en un contexto marcado por el problema estructural de la vivienda, con precios de compra y alquiler disparados también en municipios medianos y pequeños, donde cada vez resulta más complicado encontrar opciones asequibles.

El encarecimiento de las rentas y la falta de oferta pública tensionan especialmente a jóvenes, familias y personas mayores, que ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a pagar el alquiler.

En este escenario, medidas como la impulsada por la Generalitat suponen un balón de oxígeno para quienes no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado privado.

Según explica la Generalitat, la adjudicación de estas viviendas públicas responde a una política centrada en reforzar el parque de alquiler asequible y facilitar el acceso a una vivienda digna a colectivos vulnerables.

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, señala que esta actuación "es el fiel reflejo de la política del Gobierno valenciano en esta materia, centrada en un necesario impulso de la vivienda pública en alquiler asequible".

Para colectivos prioritarios

Las ocho viviendas se destinan a unidades de convivencia formadas por jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas mayores de 60 años y víctimas de violencia sobre la mujer.

El proceso de adjudicación, que gestiona la EVHA, -entidad dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda-, se inicia a partir de este domingo, 2 de febrero.

Para optar a uno de estos inmuebles será necesario acreditar ingresos suficientes para que el esfuerzo económico no supere el 25 % de los ingresos familiares, procedentes del trabajo o de prestaciones de la Seguridad Social.

Requisitos y características

Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes en el Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana, tal y como recoge el Decreto 106/2021 del Consell.

En cuanto a la tipología, las viviendas cuentan con tres y cuatro dormitorios y disponen de trastero. El precio aproximado del alquiler oscila entre los 297 y los 506 euros mensuales, en función de la superficie, a los que habrá que sumar los gastos de comunidad.