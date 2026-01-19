Aemet alerta por la borrasca Harry: lluvias y viento con rachas de hasta 70 km/h en el litoral norte de Alicante

El mapa de avisos de Aemet para este martes en el Mediterráneo.

Arrancamos la semana con paraguas en una mano y el móvil con Aemet en la otra. La borrasca Harry marca el inicio de un episodio de inestabilidad que pone bajo aviso a buena parte de la Comunitat Valenciana, con especial atención en la provincia de Alicante, donde el viento y el estado de la mar serán los principales protagonistas.

La Agencia Estatal de Meteorología alerta de lluvias, viento del norte y un fuerte temporal marítimo, especialmente en el litoral norte de Alicante, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros en las próximas horas.

Según el pronóstico de Aemet, este lunes el cielo evoluciona de nuboso a muy cubierto a lo largo del día, con chubascos aislados en el litoral durante la mañana. Por la tarde, las precipitaciones se extienden desde el norte hacia el sur de la Comunitat, aunque los episodios más intensos se concentran en Castellón.

En Alicante, el impacto más notable llega por el viento del norte y nordeste, que gana intensidad a lo largo del día, especialmente en zonas costeras.

Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con máximas estables en la provincia y mínimas en ligero ascenso.

De cara al martes, Aemet advierte de un empeoramiento del temporal marítimo.

Las lluvias pueden ser localmente fuertes durante la segunda mitad del día en el litoral norte de Alicante, con posibilidad de tormenta y rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas y a sotavento de las sierras del norte de la provincia.

Avisos en el litoral norte

Aemet mantiene activos avisos por fenómenos costeros en la costa norte de Alicante. Este lunes el riesgo es bajo, con viento del norte de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros, pero la situación se complica el martes.

Para el 20 de enero, el organismo eleva el nivel a peligro importante, con rachas previstas de 55 a 70 km/h, fuerza 7 a 8, y olas de hasta cuatro metros con mar de fondo del nordeste.

Desde Aemet insisten en que "el episodio marítimo será adverso" y recomiendan extremar la precaución en zonas costeras.

Recomendaciones de la Generalitat

Ante este episodio, la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, refuerza el mensaje de prevención y prudencia, especialmente en áreas litorales y zonas vulnerables.

La secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, recuerda que se ha emitido un aviso especial para que los ayuntamientos "estén prevenidos y adopten las medidas necesarias" ante el riesgo de temporal marítimo, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento durante lunes y martes.

Entre las principales recomendaciones, se insiste en evitar estacionar vehículos en cauces, barrancos o zonas inundables, aunque no llueva en ese momento, y en limitar la movilidad en áreas expuestas al oleaje.

También se pide especial vigilancia en zonas donde aún se realizan trabajos de reparación tras la dana de octubre, por la presencia de personas y maquinaria.

La Generalitat recuerda que la información actualizada puede consultarse a través del 112, sus canales oficiales y la app GVA 112 Avisos. Porque con temporales como este, la mejor previsión siempre es la prudencia.