Rebeca, dueña de la administración de lotería con el quinto premio en Elda: "Hemos vendido 380 décimos"

'77715'. Un número que este 22 de diciembre, día en el que se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha traído mucha suerte a Elda. El tercer quinto premio ha dejado 2.280.000 euros en la administración número 7 de la localidad, conocida como La Estrella.

Hasta allí se ha desplazado EL ESPAÑOL de Alicante para vivir en primera persona la alegría desbordada en el despacho situado en la calle Alfonso XIII. Al frente del local, su propietaria, Rebeca Valcárcel, no podía ocultar la emoción.

La mujer estaba visiblemente nerviosa, sin parar de hablar por teléfono, felicitando a todo el mundo y dando la enhorabuena a los vecinos que se acercaban a compartir el momento. Entre llamada y llamada, confiesa que ella misma "se había quedado con un décimo", que atesoraba en el bolsillo.

Repartido en el barrio

Rebeca Valcárcel se muestra "muy contenta" por haber repartido la suerte entre sus vecinos. Explica que, aunque la administración ya había dado algún premio de la Lotería Nacional, "de Navidad es el primero", lo que hace este momento todavía más especial.

La propietaria celebra que el premio "se ha repartido en todo el barrio" y lo define con cariño como "un pellizquico", de esos que no cambian la vida, pero sí el ánimo de muchas familias.

Más de dos millones

En cuanto a las cifras, Valcárcel detalla que han vendido "380" décimos del número 77.715. Esto supone un total de "2.280.000 euros" repartidos desde este despacho eldense, donde el ambiente festivo no ha tardado en instalarse.

"Ha venido mucha gente ya aquí a celebrarlo", comenta, mientras el goteo de vecinos continúa. Abrazos, sonrisas y alguna lágrima han marcado una mañana inolvidable en La Estrella.

Una administración con historia

La dueña recuerda que la administración funciona desde el año "2001" y que "la abrió mi padre". Más de dos décadas después, el negocio familiar vive uno de sus días grandes gracias al Sorteo de Navidad.

En plena vorágine, Rebeca reconoce que no ha podido detenerse a escuchar historias concretas de los premiados. "No he podido hablar con nadie" con calma, explica, porque las atenciones a los medios de comunicación van "detrás de uno otro".

Aun así, sí ha visto acercarse a "unas vecinas" para compartir la alegría, en una escena que resume el espíritu de este 22 de diciembre en Elda.

La administración de La Estrella ha vendido la mayor parte del premio, aunque también cedió dos series a una administración de lotería de Pamplona.

Además, otros despachos han vendido décimos sueltos del mismo número en Benidorm, Alaquàs y Ribarroja de Manises.

El número 77.715 deja así un importante volumen de ventas en Elda, donde la administración de La Estrella ha distribuido 380 décimos de este quinto premio. Una cifra que convierte este despacho en uno de los puntos donde más dinero se ha repartido este 22 de diciembre en la provincia de Alicante.