Fogueres en Nadal: "Las Hogueras de Alicante no solo son cuatro días al año"

¿Qué es la cálida Navidad para las fiestas más calurosas del año? Inmersas en la exposición Viaje al reino de las nieves las damas de Honor de la Bellea del Foc d'Alacant ejercen de embajadoras generacionales en la ciudad de Alicante y recuerdan que "las Hogueras de Alicante no solo son cuatro días al año".

Antes de vivir la cremà de Fogueres en Nadal este domingo a las 20 horas, las Damas de Honor de Valentina Tárraga juegan como elfos traviesos entre los diferentes puntos del Espacio Séneca. Es una prueba de la ilusión y compañerismo que transmiten las representantes infantiles en los días en que son más protagonistas que nunca.

Adriana Torres Martínez, representante de la hoguera Sagrada Familia, valora por qué estas fechas tienen un significado especial. "Para mí Fogueres en Nadal es una noche mágica porque nos juntamos niños de todas las comisiones y nos lo pasamos muy bien", explica. Así destaca que durante estas jornadas la música, el baile y los juegos fuera del ámbito habitual de cada distrito son los protagonistas.

En la misma línea se expresa Noa Torres García, de la comisión José Ángel Guirao, quien considera que este encuentro navideño es fundamental para la cohesión de la fiesta. "Para mí me parece un acto superimportante porque es yo creo que el único en el que todos los niños de todas las hogueras nos juntamos", afirma con entusiasmo. Y no duda en calificar la experiencia de "brutal" por la posibilidad de bailar hasta tarde con amigos de toda la ciudad.

La veteranía en la fiesta también deja huella en los recuerdos de las Damas. Alba Otero Sereix, de Portuarios Pla del Bon Repós, recuerda con cariño su primer contacto con estos eventos cuando apenas tenía ocho años. "Fue superchulo estar con niños de otra hoguera porque no estuve solo con mi hoguera, estuve con más niños pasándomelo superbien", rememora sobre aquel 19 de diciembre que marcó su trayectoria.

Una de las misiones más importantes para estas representantes es atraer a nuevos componentes a la fiesta. Carla Vicedo Morote, de la hoguera Plaza de Santa María, tiene claro qué decirles a sus compañeros de sexto de primaria que aún no participan: "Les diría para que se animen, que no solo son los cuatro días de la semana de hogueras, también hacemos actos todo el año".

Carla se enorgullece de que su comisión es un ejemplo de implicación, realizando actividades constantes tanto para los más pequeños como para los mayores.

Este esfuerzo de "evangelización" festera es especialmente relevante para Sofía García Velasco de Bavers Els Antigons, quien estudia en un colegio de Sant Vicent del Raspeig donde no hay otros niños apuntados a las hogueras de la capital. "En mi clase sí que hay niños que son de otras fiestas. Más o menos sí que saben lo que son las hogueras, pero no muy bien", razona sobre la necesidad de explicar su pasión fuera de la ciudad de Alicante.

El trabajo que realizan las comisiones durante el invierno es intenso, especialmente con los certámenes artísticos. Sofía destaca la dedicación que requiere el concurso: "Nos lo pasamos muy bien haciendo el traje y ensayando todos los días", una labor que, según ella, demuestra que la fiesta requiere un esfuerzo constante durante todo el año.

El éxito de este trabajo se traduce en premios que llenan de orgullo a las niñas. Adriana celebra los recientes triunfos de su hoguera, Sagrada Familia, en el certamen artístico: "En el infantil hemos quedado primeros, iban de gitanas y era una fiesta muy animada". Y menciona orgullosa el segundo puesto en la categoría de adultos con una temática sobre Nueva York.