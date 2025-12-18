El Teatro Arniches cierra etapa con el adiós a Alicia Garijo: "Ha hecho un grandísimo trabajo"

La presentación del primer trimestre de 2026 en el Teatro Arniches llega con sorpresa. Su directora, Alicia Garijo, anuncia por sorpresa su jubilación después de ocho años al frente de lo que durante mucho tiempo había sido el único teatro de la Generalitat en la provincia de Alicante.

"Es mi última rueda de prensa, a partir de ya, me voy y me jubilo", desveló en un encuentro ante los medios la mañana de este jueves. Deja el Arniches con un enero en el que habrá tres estrenos absolutos y con 35 actividades previstas hasta marzo.

La delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) en Alicante asegura por ello que, pese a su marcha, la continuidad de la oferta cultural está garantizada. Como explica, la programación de la temporada se queda "prácticamente cerrada".

El primer anuncio de su jubilación con 64 años lo hizo a la Administración el pasado abril. Por eso deja una programación cerrada hasta junio del próximo año pero con huecos para el inicio de la nueva temporada para que quien asuma las riendas pueda empezar a marcar su imprenta.



El reconocimiento del IVC

María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, aprovechó la visita a Alicante para alabar de forma contundente el trabajo de Garijo.

Así subraya "el grandísimo trabajo" hecho durante ocho años bajo gobiernos de distinguido signo político: primero con el tripartito del Botánico, luego con Vox al frente de la Conselleria de Cultura y, actualmente, con el Partido Popular.

La directora adjunta ha hecho hincapié en el rigor y la coherencia de su trabajo: "creo que es una profesional que has trabajado con muchísimo rigor, con muchísima coherencia".

Mora subraya que Garijo ha logrado que el Teatro Arniches sea un foco cultural clave en la ciudad. Garijo "has levantado el teatro Arniches y lo has convertido en un referente cultural para la ciudad", afirma.

Un aspecto crucial de la programación de Alicante bajo la dirección de Garijo ha sido la apuesta por la innovación. La programación de Arniches ha asumido "riesgo y eso es muy importante a destacar", cubriendo una línea que antes carecía de la oferta cultural de la ciudad.

Además, la programación ha abarcado tanto el talento local como la proyección internacional. El teatro "ha cogido toda la potencia de la creación valenciana, pero que también ha sabido mirar hacia fuera e incluso más allá a nivel internacional".

Mora también destacó el papel de Alicia Garijo en la creación del Festival Fresca. Su apuesta por el festival aportó una oferta cultural de calidad en los meses de verano, rompiendo la histórica dependencia del sol y playa en la oferta local.

Por último, el IVC valora el esfuerzo por vincular al público a las artes escénicas. Garijo "ha querido siempre vincularse con el público" y "ha trabajado en diseñar un programa de actividades para que más personas pudieran acercarse a las artes escénicas".



La búsqueda del relevo

En cuanto al relevo, María José Mora confirmó que la Dirección General del IVC trabaja ya para encontrar a la persona sustituta.

La Dirección General "se está trabajando para que pronto haya otra persona que haga la labor de Garijo tras su despedida".