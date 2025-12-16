El pueblo de Alicante con la mejor gastronomía de invierno, según la IA: "Arroces y guisos de temporada"

Arroces contundentes, guisos de temporada y platos de cuchara que reconfortan explican por qué este municipio del interior se convierte en una apuesta segura para comer bien durante los meses fríos y, especialmente, en Navidad.

La provincia de Alicante presume de una riqueza gastronómica que va mucho más allá de la costa, aunque no siempre se le reconozca.

Cuando baja la temperatura y llegan las celebraciones navideñas, el interior gana protagonismo con una cocina más ligada al producto de temporada, a los guisos tradicionales y a las recetas pensadas para reunirse alrededor de la mesa en familia.

Por eso, y ante la imposibilidad de señalar de forma objetiva un único municipio donde se coma mejor que en ningún otro, desde EL ESPAÑOL se plantea la pregunta a la IA del momento, ChatGPT, para saber cuál es el pueblo ideal para disfrutar de la gastronomía esta Navidad.

La inteligencia artificial sitúa a Monforte del Cid como una de las mejores opciones de la provincia para disfrutar de la cocina invernal.

"Si tuviera que elegir un pueblo con platos que abracen el invierno, sería Monforte del Cid", asegura la IA, que destaca su cocina de interior y su tradición gastronómica ligada al frío.

Según explica, se trata de un municipio que sobresale por "arroces contundentes, como el de conejo y caracoles, guisos de temporada y una cocina que alimenta el alma tanto como el estómago".

Una valoración que coincide con el reconocimiento que recibe en publicaciones especializadas como National Geographic, donde se subraya su diversidad culinaria y la fuerza de sus platos tradicionales.

La IA también recuerda que la provincia ofrece otras alternativas de alto nivel en invierno, desde municipios con fuerte tradición de guisos y cocina casera hasta enclaves donde los dulces navideños forman parte esencial de la experiencia.

Aun así, su apuesta personal es clara: "Monforte del Cid combina tradición, calidad y carácter propio en cada plato".

Cueva de Orito GVA

Tradición y producto local

La gastronomía forma parte esencial de la identidad cultural de Monforte del Cid. Así lo destaca Turismo de la Costa Blanca, que pone el foco en la importancia del producto local y en la conservación de recetas que siguen vivas en los restaurantes del municipio.

El pueblo es conocido por sus uvas y anises, pero también por una cocina tradicional que se mantiene fiel a sus orígenes.

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, la única del mundo con Denominación de Origen, está estrechamente ligada a la tradición de las doce uvas en Nochevieja, mientras que bebidas como el Anís Paloma, también con denominación, forman parte del recetario líquido local.

En la mesa no faltan platos como el arroz con conejo y caracoles, los gazpachos, las pelotas de relleno o las tortas saladas, junto a una repostería marcada por los rollos de anís, la torta boba de almendra o las toñas.

Una cocina pensada para el invierno, para el frío y para celebrar la Navidad como se ha hecho siempre, alrededor de un buen plato caliente.