Llega a Alicante una nueva borrasca tras Emilia y prolonga la inestabilidad hasta Navidad: mínimas de 9 grados

Alicante encadena varios días pasados por agua y el tiempo no da tregua. Tras el paso de la borrasca Emilia, una nueva perturbación atmosférica se instala sobre la provincia y prolonga el episodio de lluvias y cielos cubiertos en pleno mes de diciembre.

La inestabilidad se mantiene en buena parte del litoral mediterráneo y deja precipitaciones repartidas, temperaturas contenidas y un ambiente propio del invierno meteorológico.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, que avanza una semana marcada por el tiempo revuelto y un cambio claro en las previsiones para las fiestas.

Semana de lluvias

El meteorólogo Jorge Olcina advierte de que afrontamos una "semana de tiempo inestable en todo el litoral mediterráneo" tras la llegada de una nueva borrasca que sucede a Emilia.

Según explica, este nuevo frente incorpora aire frío en altura, una combinación que favorece la aparición de lluvias en gran parte de la provincia de Alicante.

El experto subraya que se trata de precipitaciones especialmente positivas. "Afortunadamente caen sin torrencialidad", señala, y resultan muy beneficiosas para un territorio que ha estado "falto de precipitaciones en este otoño 2025".

La previsión apunta a que los chubascos y chaparrones dispersos se mantendrán al menos hasta el miércoles, con una distribución irregular pero generalizada en el territorio alicantino.

Ligera tregua

Olcina explica que el tiempo podría ofrecer una breve mejora entre el jueves y el sábado, con menos precipitaciones y algunos claros. Sin embargo, la estabilidad será pasajera.

A partir del domingo, el meteorólogo avisa de la entrada de una borrasca profunda acompañada de una masa de aire frío, que volverá a reactivar la inestabilidad y devolverá las lluvias al calendario.

Navidad pasada por nubes

Las previsiones para las fiestas navideñas también cambian. Si hace apenas unos días los modelos apuntaban a jornadas tranquilas y soleadas, el escenario es ahora distinto.

Olcina confirma que los días entre el 22 y el 25 de diciembre estarán finalmente "marcados por la inestabilidad atmosférica", con abundante nubosidad y un ambiente fresco y húmedo.

Eso sí, aclara que no se esperan lluvias muy intensas en Alicante. En cualquier caso, celebra que estas jornadas lluviosas "vienen muy bien al campo alicantino, a los acuíferos alicantinos y a los envases".

Previsión de Aemet

Según adelantaba a primera hora EFE, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes un día muy nuboso en la Comunitat Valenciana, con chubascos moderados que podrían ser fuertes y persistentes en puntos de Castellón.

Las temperaturas mínimas bajan ligeramente y las máximas descienden de forma generalizada, mientras que el viento sopla flojo y variable, con predominio del este y nordeste en zonas litorales.

En Alicante capital, los termómetros se mueven entre los 9 y los 16 grados, mientras que Castellón registra valores de 8 a 15 grados y València de 8 a 14.

Para mañana, Aemet mantiene un escenario similar, con cielo cubierto, precipitaciones localmente intensas en Castellón y un ligero ascenso térmico, acompañado de viento del nordeste moderado en la costa.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas 24 horas confirman el ambiente fresco: 17,8 y 9,9 grados en Alicante, 17,0 y 8,7 en València y 15,3 y 9,5 en Castellón.