Llega un giro radical del tiempo a Alicante: bajan las máximas y vuelven las lluvias este fin de semana

Durante los últimos días, Alicante ha vivido un ambiente casi primaveral, con mediodías soleados y temperaturas que invitaban a pasear sin abrigo. Pero ese paréntesis cálido tiene los días contados.

A partir del viernes, la provincia se enfrentará a un cambio brusco de tiempo que pone fin al dominio anticiclónico. Así lo confirma a EL ESPAÑOL de Alicante el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina.

Olcina detalla que, hasta este viernes, la provincia continúa bajo un "dominio anticiclónico" que garantiza estabilidad y cielos despejados, aunque con marcados contrastes térmicos.

"Ahora mismo por la noche se está haciendo frío", recuerda el experto, con mínimas que bajan hasta los 3 o 4 grados en el interior y se mantienen entre los 9 y 10 grados en el litoral. Sin embargo, esta situación tiene las horas contadas.

El catedrático anuncia que "entra un área de inestabilidad" que se situará en el Golfo de Cádiz y terminará afectando a todo el Mediterráneo. A partir del viernes y hasta, al menos, el próximo martes, "se puedan desarrollar precipitaciones" en buena parte de la provincia.

Sobre la intensidad, Olcina rebaja la alerta: no se esperan episodios destacables, sino "chubascos, chaparroncillos sin importancia", acompañados de abundante nubosidad.

Máximas a la baja

El aumento de nubes traerá un doble efecto térmico. Por un lado, caerán las máximas: de los 19 o 20 grados de estos días se pasará a "16 o 18 prácticamente en el conjunto de la provincia".

Por otro, las mínimas serán más suaves. Según explica, "al haber cobertura nubosa, las mínimas no bajan tanto", quedándose en torno a los 12 o 13 grados en la costa y cerca de los 8 o 9 en el interior.

El resultado: menos sol y días más cortos, pero noches menos frías. Como resume Olcina, "hará un poquito de menos frío en las comarcas del interior de la provincia" gracias al efecto "tapadera" de la nubosidad.

La previsión de Aemet

Aemet confirma esta tendencia hacia la inestabilidad. Para este miércoles prevé intervalos nubosos en el interior y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, aumentando a nuboso en Alicante y Valencia a última hora.

Además, podrían aparecer brumas y bancos de niebla en el interior al final del día.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas descenderán, salvo en el litoral de Castellón. El viento será flojo variable, con predominio de componente oeste por la mañana y virando a nordeste flojo por la tarde.

La jornada del jueves llegará con cielo nuboso, nieblas en el interior y la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral sur de Valencia durante la primera mitad del día.

Las mínimas podrán bajar ligeramente, con heladas débiles en puntos del interior. Las máximas también descenderán, salvo un ligero cambio en la mitad sur de Alicante. El viento será flojo variable, con intervalos de norte y nordeste moderado en el litoral durante la mañana.