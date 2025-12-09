El postre alicantino más antiguo y fácil para sorprender en Navidad: preparado en 30 minutos y con 5 ingredientes

0 votos

La Navidad es, ante todo, tiempo de volver a casa. De reencontrarse con la familia alrededor de una mesa que se alarga entre conversaciones, risas y sobremesas interminables. Y en esas sobremesas, la comida, y sobre todo los dulces, tiene un papel protagonista.

Desde polvorones hasta mazapanes, hay sabores que marcan estas fechas, pero si hay un clásico indiscutible es el turrón. Nada anuncia mejor la llegada de diciembre que el primer bocado a una tableta.

Entre todos los turrones, el de Alicante, -el tradicional turrón duro-, es uno de los más antiguos y emblemáticos. Su hermano, el turrón blando de Jijona, comparte origen y raíces, pero no textura: mientras el primero es crujiente y repleto de almendra entera, el segundo es suave, casi cremoso, fruto de un proceso de molienda y cocción más elaborado.

Ambos forman parte esencial del imaginario gastronómico navideño.

La historia del turrón se pierde en el tiempo. Ya en la Antigua Grecia se elaboraba una pasta energética a base de almendras y miel para alimentar a los atletas olímpicos.

Pero su presencia en tierras alicantinas está documentada al menos desde el siglo XVI, cuando ya se elaboraba en la antigua villa de Sexona, la actual Jijona.

Fueron los árabes quienes introdujeron este dulce en la península, según explican desde 'Turrones y Dulces.com', empresa jijonenca pionera en el comercio electrónico del turrón.

Sobre su origen exacto existen varias versiones. Una de las más extendidas sostiene que nació a raíz de un concurso convocado por los árabes para encontrar un alimento nutritivo, duradero y fácil de transportar para sus ejércitos.

Otra teoría, menos respaldada, atribuye su creación a un artesano barcelonés apellidado Turró. También se recoge la hipótesis lingüística del jijonenco Fernando Galiana, que vinculaba la palabra "turrón" a torrat, una mezcla de miel y frutos secos cocida al fuego.

A esta mezcla de historia y tradición se suma la leyenda local de Jijona: la de una princesa escandinava que, añorando la nieve de su tierra, recuperó la alegría cuando el rey mandó plantar miles de almendros alrededor del castillo.

Al florecer, los campos se volvieron blancos como si nevara, y los habitantes aprendieron a aprovechar los frutos para elaborar los primeros turrones.

Un producto artesanal

El turrón tradicional es sorprendentemente sencillo: almendra tostada, miel pura, azúcar y clara de huevo. Durante siglos se elaboró únicamente con miel, hasta que el azúcar comenzó a comercializarse de forma habitual en el siglo XX.

La Revolución Industrial transformó también su producción, permitiendo fabricar grandes cantidades y llevar este dulce a medio mundo.

Aun así, muchas fábricas siguen concentrando toda su actividad entre septiembre y diciembre, cuando empieza la campaña navideña.

La mezcla del turrón se puede preparar en más o menos 30 minutos, pero sí que es cierto que después debemos dejarlo reposar, unas 4 horas. Por lo que, es mejor prepararlo con tiempo.