Calendario laboral de diciembre: estos son los días festivos que quedan en Alicante hasta fin de año

Diciembre encara su recta final y en Alicante aún quedan tres días festivos antes de despedir 2025: el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Todos ellos están reconocidos como festivos nacionales o autonómicos, por lo que serán no laborables en la ciudad.

Eso sí, este año el festivo del 6 cae en sábado, por lo que para quienes no trabajan fines de semana apenas habrá diferencia; en cambio, el 8 de diciembre llegará en lunes, lo que permitirá alargar el fin de semana y disfrutar de un puente perfecto para escapadas o descanso extra.

Unos días muy esperados

Con el final de año a la vuelta de la esquina, los festivos de diciembre se reciben con ganas. Son jornadas que muchos aprovechan para desconectar del trabajo, adentrarse de lleno en el ambiente navideño y organizar esas primeras reuniones con familiares y amigos.

También son fechas ideales para avanzar compras de Navidad, terminar encargos pendientes o simplemente dedicar tiempo a uno mismo antes de la llegada de las vacaciones más señaladas del calendario.

Calendario laboral 2026

Dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2026, se declaran días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables.

Entre ellos se encuentran el 1 de enero, jueves, Año Nuevo, y el 6 de enero, martes, Epifanía del Señor. También serán festivos el 19 de marzo, jueves, San José, el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua.

Asimismo, el 1 de mayo, viernes, Fiesta del Trabajo, y el 24 de junio, miércoles, San Juan, se consideran días no laborables.

Durante el resto del año, el 15 de agosto, sábado, Asunción de la Virgen, el 9 de octubre, viernes, Día de la Comunitat Valenciana, y el 12 de octubre, lunes, Fiesta Nacional de España, completan el calendario de festivos autonómicos y nacionales.

Además, el 8 de diciembre, martes, Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, viernes, Natividad del Señor, serán días inhábiles en toda la Comunitat.

En cuanto a los festivos locales de la ciudad de Alicante, para 2026 se han establecido el 16 de abril, Santa Faz, y el 23 de junio, Hogueras de San Juan, que se suman a los días no laborables ya señalados a nivel autonómico.

Con estos días festivos, tanto los que aún quedan de 2025 como los ya previstos para 2026, los alicantinos tienen la oportunidad de planificar descansos, escapadas o momentos en familia con antelación.

Ya sea para disfrutar de la Navidad, de las tradiciones locales como las Hogueras o simplemente para desconectar del ritmo laboral, el calendario laboral ofrece un marco claro para organizar el tiempo libre y aprovechar al máximo cada jornada no laborable.