Laurine (24), periodista, sobre el puente de diciembre: "Aprovecharé los días libres para hacer una escapada a Madrid"

El último mes del año llega cargado de festivos y de oportunidades para desconectar. Con el Día de la Constitución (6 de diciembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Navidad (25 de diciembre), diciembre se convierte en un periodo en el que muchos trabajadores disfrutan de puentes, días libres o vacaciones.

En este contexto, EL ESPAÑOL ha hablado con Laurine Maurice, periodista alicantina de 24 años, quien ha compartido cómo afronta este mes repleto de celebraciones, descanso y planes familiares.

Para el puente de diciembre, Maurice tiene un plan claro. Aunque este año el festivo del 6 cae en sábado, sí podrá disfrutar del fin de semana largo gracias a sus días libres. La periodista cuenta que solo tiene organizados planes para el 6 y el 7 de diciembre.

"Me cogeré un tren desde Alicante hasta Madrid para asistir a un concierto", explica. Pernoctará una noche en la capital y regresará el domingo. También confirma que el lunes 8 lo tiene libre, aunque sin ninguna actividad programada.

Para ella, esta falta de planes responde a una evolución natural con la edad: "Cuando ya te haces mayor, es que priorizas descansar o darte un paseo por la naturaleza, no hacer tampoco grandes planes".

Más allá del puente, la Navidad de Maurice se presenta tranquila. Aunque este año trabajará en Nochevieja, sí disfrutará de una semana completa de vacaciones navideñas, a excepción del día de la Lotería, jornada especialmente intensa en los medios de comunicación.

No tiene previsto ningún gran viaje, ya que en estas fechas prefiere centrarse en su entorno más cercano.

"No tengo ningún plan así específico, más allá de estar con la familia, descansar, organizar cosas para el año nuevo que siempre vienen bien y un poco reflexionar sobre el año. Eso es algo que me gusta mucho hacer al final de año".

Preguntada por sus condiciones laborales, la periodista detalla que dispone de "24 días de vacaciones más un día de asuntos propios", lo que permite tener "bastante flexibilidad a la hora de irse de vacaciones".

Planes locales

Sin grandes viajes previstos, Maurice no descarta planes improvisados por la provincia. Entre sus opciones, menciona visitar las luces de Navidad, tanto en Alicante como en Murcia, o acercarse a algún mercadillo medieval.

También contempla ir a patinar sobre hielo, aunque recuerda con humor las dificultades del año pasado.

La pista instalada en Alicante era de hielo artificial. Entre risas, relata que ella y una amiga "andaban como patos", ya que la superficie resbalaba poco y hacía imposible deslizarse con normalidad.

Por eso, si decide repetir la experiencia, probablemente se desplace a la pista de hielo de Elche, la única fija de la provincia de Alicante, que cuenta con "500 metros cuadrados de auténtico hielo", tal y como describen en su página web.