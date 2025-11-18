Confirmada la llegada de aire ártico a Alicante con un descenso de hasta 8 grados: "Mínimas de hasta cero"

La provincia de Alicante se prepara para un brusco y notable descenso térmico que se prolongará entre el jueves y el sábado.

Según ha confirmado a EL ESPAÑOL de Alicante el catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, la llegada inminente de una masa de aire ártico provocará una bajada de hasta ocho grados en los termómetros, haciendo que el ambiente sea "prácticamente de invierno".

El experto advierte que, si bien la costa apenas superará los 16 grados, la situación más crítica se vivirá en las comarcas del interior, donde las mínimas nocturnas pueden rondar o incluso descender de los cero grados, activándose el aviso de heladas.

Frío polar

El catedrático de la UA confirma la llegada de un episodio de frío notable a la provincia, provocado directamente por la irrupción de aire ártico procedente del Polo Norte.

Olcina señala que la provincia se enfrenta a "dos o tres días de frío", aunque las temperaturas no descenderán tanto como en el centro y norte peninsular.

El experto indica que esta masa de aire frío desencadena "descensos bruscos", lo que implica una bajada de temperaturas cifrada entre 8 grados respecto a los valores registrados a principios de semana.

Olcina detalla que, en pocos días, "el termómetro pasa de 20 grados a apenas 14, 15, 16".

Mínimas bajo cero

Las comarcas del interior serán las más afectadas por este desplome térmico. En la costa, las máximas "apenas superarán los 16 grados", mientras que en las comarcas interiores los termómetros solo alcanzarán los 10 u 11 grados.

Respecto a las mínimas nocturnas, el catedrático informa que en la costa se mantendrán en torno a los 8 o 9 grados. No obstante, las comarcas del interior registrarán temperaturas "incluso negativas", oscilando entre 0 y -1 grado.

Olcina alerta sobre la aparición de fenómenos de helada, especialmente notorios durante las madrugadas del viernes y del sábado.

El catedrático hace un llamamiento a la población de estas zonas, recordando que "hay que abrigarse y especialmente, ya te digo, los municipios del interior de la provincia donde las mínimas nocturnas pueden rondar los cero o bajar incluso de los cero grados".

Sin precipitaciones

Olcina aclara que, a pesar del intenso frío, no se esperan precipitaciones en la provincia de Alicante, y por lo tanto, tampoco nevadas. Esto se debe a que "la masa no viene cargada de humedad y lo único que va a provocar es el descenso de temperaturas".

Se espera que estos "tres días, prácticamente de invierno," abarquen el periodo entre el jueves y el sábado.

El catedrático añade que, a partir del domingo, las temperaturas comenzarán a subir "tímidamente", afectando principalmente a las diurnas o de mediodía, más que a las nocturnas.

De cara a la próxima semana, se anticipa una vuelta a un "tiempo estable, de tiempo soleado", concluye.