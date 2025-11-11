El pueblo más pequeño de Alicante: casi doscientas veces inferior a la capital con solo 1,08 kilómetros de superficie

En la provincia de Alicante, donde abundan los municipios de interior con encanto, hay uno que destaca por su diminuto tamaño: L’Alqueria d’Asnar.

Con apenas 1,08 kilómetros cuadrados de superficie, este municipio de la comarca de El Comtat es el más pequeño de toda la provincia en extensión.

Para hacerse una idea, su término municipal es unas 186 veces menor que el de la ciudad de Alicante, que alcanza los 201,27 km2. Una curiosidad que convierte a este enclave en un auténtico 'minipueblo' con mucho que ofrecer.

Entre los más pequeños

Si hablamos de dimensiones, L’Alqueria d’Asnar ostenta el título del municipio más reducido de Alicante, aunque no es el menos poblado.

En 2022 contaba con 489 habitantes, una cifra modesta, pero muy superior a la de Tollos, que con apenas 38 vecinos es el pueblo con menor población de la provincia.

Ambos pertenecen a la comarca de El Comtat, una zona del interior conocida por su tranquilidad, su entorno montañoso y su atractivo para el turismo rural.

Un rincón con encanto

Situada a escasos kilómetros de Cocentaina, L’Alqueria d’Asnar es una joya en miniatura entre valles y montañas. Tal y como destaca Turismo de la Comunitat Valenciana, este pequeño municipio es perfecto para quienes buscan una escapada rural y natural, rodeada de senderos, historia y paisajes típicos del interior alicantino.

El municipio conserva el encanto de los pueblos tradicionales, con calles tranquilas, fachadas de piedra y detalles que reflejan su historia agrícola.

Su nombre proviene de las antiguas alquerías andalusíes, testigos del pasado árabe de la comarca.

Qué ver y qué hacer

El barrio antiguo es el mejor punto de partida para descubrir este municipio. En su centro se alza la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, construida en la segunda mitad del siglo XVI.

Su campanario, atribuido a un discípulo de la escuela de Gaudí, es uno de los elementos más fotografiados del pueblo.

Las casas tradicionales, el antiguo lavadero y la fuente con fregadero son rincones llenos de autenticidad que invitan a detenerse y disfrutar del ambiente tranquilo.

Naturaleza a orillas del Serpis

El entorno natural de L’Alque d’Asnar sorprende por su belleza. El río Serpis, que atraviesa el término, forma parte de un paisaje protegido desde 2002.

A su alrededor se encuentran espacios como la Font de Pedra, con zona de juegos y merendero, y El Terrer, junto a los jardines de una antigua fábrica de papel, reflejo de la tradición industrial del municipio.

Además, los amantes de la botánica pueden visitar el Antiguo Canal y Jardín Botánico Montepurra, donde se conserva y divulga la flora autóctona de la zona.

Y, por supuesto, siempre es buena idea calzarse las botas de senderismo y explorar los alrededores, entre olivares, almendros y caminos rurales que conducen a vistas espectaculares del valle.

A pesar de su tamaño diminuto, L’Alqueria d’Asnar demuestra que no hace falta una gran extensión para tener encanto. Su patrimonio, sus rincones naturales y su ambiente sereno la convierten en una parada ideal para quienes desean conocer el interior de Alicante de una forma tranquila y auténtica.