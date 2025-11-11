Pedro Sánchez, Marc Márquez y Cristina Pedroche son los más deseados en la Comunidad Valenciana, según estudio

¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los personajes más deseados de tu región? Pedro Sánchez, Marc Márquez y Cristina Pedroche encabezan el ranking de los personajes públicos más deseados en la Comunidad Valenciana.

Así lo muestran los datos del estudio 'Los famosos más deseados de España en 2025', elaborado por la empresa alicantina diversual.com, referente nacional en salud sexual y juguetes eróticos.

El informe, firmado por las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes, recoge las respuestas de más de 5.000 personas encuestadas en octubre de este año, y ofrece una radiografía íntima del deseo contemporáneo.

En el terreno político, Pedro Sánchez (24,4%) se consolida como el rostro masculino más deseado entre los valencianos, superando en esta región a otros nombres con fuerte presencia nacional como Gabriel Rufián (27,6%) o Santiago Abascal, que logra mayor apoyo en Extremadura y Murcia.

El presidente del Gobierno gana terreno también en Castilla-La Mancha, lo que sugiere, -según el estudio-, una afinidad erótica vinculada a la visibilidad mediática y el poder político.

En la categoría femenina, Isabel Díaz Ayuso (35,1%) arrasa en casi todo el país como la política más deseada, mientras que Inés Arrimadas (24%) se mantiene en el podio, especialmente en el norte peninsular. Irene Montero (17,9%) ocupa el tercer lugar con mayor respaldo entre las generaciones más jóvenes y urbanas.

Alcaraz en Alicante

En el ámbito deportivo, el piloto catalán Marc Márquez (30%) lidera el ranking masculino y destaca especialmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña, territorios donde el motociclismo tiene una base de aficionados muy consolidada.

Por detrás se sitúa el tenista Carlos Alcaraz (22%), que sobresale en Alicante, su provincia natal, así como en Cáceres y zonas del interior peninsular. El futbolista Sergio Ramos (15,2%) completa el trío de deportistas más deseados.

Entre las mujeres, la futbolista Alexia Putellas (25,1%) domina en el Levante, Cataluña, Andalucía, el País Vasco, La Rioja, Zaragoza y León. La tenista Paula Badosa (22,6%) y la atleta Ana Peleteiro (15,7%) completan la clasificación femenina.

Miguel Ángel Silvestre y Cristina Pedroche

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre (27,7%), nacido en la provincia de Castellón, se sitúa como el hombre más deseado del país, con especial fuerza en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En el ámbito mediático, Cristina Pedroche (25,6%) se impone como la periodista más deseada y destaca de forma notable en la Comunidad Valenciana, junto con Castilla y León, Extremadura y Cataluña. Le siguen Nuria Roca (23,5%), con un fuerte tirón en el País Vasco y el este andaluz, y Sandra Barneda (12,4%).

Por su parte, David Broncano (30,4%) es el periodista masculino más deseado, especialmente en Madrid, Barcelona y la costa mediterránea, mientras que Roberto Leal (25,9%) mantiene su reinado en Andalucía.

BDSM y fantasías

El estudio también explora el terreno de las fantasías más atrevidas. Cuando se pregunta con qué personaje tendrían una sesión de BDSM, los españoles lo tienen claro: Isabel Díaz Ayuso (8,3%) repite como figura dominante, seguida de Miguel Ángel Silvestre (6,1%) y Cristina Pedroche (5,8%).

Según Diversual, este trío encarna "la mezcla perfecta entre autoridad, atractivo físico y presencia mediática".

La clasificación global de 2025 confirma la influencia del carisma, el poder y la exposición mediática en la construcción del deseo.

Miguel Ángel Silvestre (7,34%) se impone como el hombre más deseado del país, apenas unas décimas por encima de David Broncano (7,3%) y Marc Márquez (7,28%).

En la categoría femenina, Isabel Díaz Ayuso (8,39%) lidera sin discusión, seguida de Cristina Pedroche (6,57%) y Alexia Putellas (6,23%).

"El deseo habla de quiénes somos, qué nos atrae y cómo construimos nuestras fantasías. Este estudio no solo revela preferencias sexuales, sino también cómo influyen el poder, la notoriedad y el carisma en nuestra vida íntima", explica Bárbara Montes, sexóloga de Diversual.