El mejor mercado navideño de Europa según National Geographic al que viajar por 30 euros desde Alicante

Pasado Halloween, la Navidad toma el relevo y muchos alicantinos ya buscan una escapada a las ciudades más mágicas del continente donde encontrar los mejores mercados navideños, las luces más brillantes y los olores más dulces.

En diciembre se abre un abanico de posibilidades desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en el que se pueden encontrar billetes por menos de 30 euros a las ciudades más navideñas de Europa.

Varias aerolíneas ofrecen vuelos low cost a múltiples destinos reconocidos por transformarse en un microcosmos en la recta final del año vestidos de luces y de miles de adornos que, junto a sus pistas de hielo y casetas tradicionales, forman verdaderos paraísos de esta festividad.

Ante las diversas opciones que ofrece el continente, la sección de viajes de National Geographic ha elaborado una lista con los mejores mercadillos navideños de Europa para este 2025.

La recopilación incluye ciudades como París, Viena, Zagreb o Berlín. Sin embargo, es Budapest, capital de Hungría, la mejor valorada por la revista. Además de ser uno de los destinos más baratos a los que se puede volar partiendo desde Alicante, ofrece billetes de ida desde tan solo 29 euros en las fechas de la celebración.

El mejor mercado

Budapest convierte su histórico centro urbano en el hogar de la Navidad del 15 de noviembre hasta el 1 de enero de 2026.

Su atractivo también ha sido avalado como el más logrado por la votación de 2023 de European Best Destinations, en la que más de 370.000 viajeros de 179 países distintos seleccionaron a la capital húngara como ganadora.

El mercado más grande del país se sitúa en la plaza Vörösmarty, mientras que la explanada frente a la centenaria Basílica de San Esteban acoge el mercado ganador, con casas de madera, un árbol de Navidad gigante y una pista de hielo.

Dulces típicos, estofado de venado, cordero asado y la famosa sopa goulash deleitan a los asistentes, que también pueden participar en un amplio programa de actividades y espectáculos para toda la familia a orillas del río Danubio, en el que la luz es la protagonista.