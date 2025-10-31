El tiempo se alía con el primer finde de noviembre: sol y hasta 28 grados en Alicante

Tras unos días de ambiente otoñal, con tardes más frescas y chaquetas a la vista, el comienzo de noviembre traerá un cambio de guion en la provincia de Alicante.

Las temperaturas volverán a subir de forma notable durante el fin de semana del día de Todos los Santos, acompañadas por un tiempo estable y soleado que invita a disfrutar de actividades al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un fin de semana tranquilo en la Comunitat Valenciana, con temperaturas sin grandes variaciones y cielos poco nubosos durante el sábado.

El domingo, en cambio, predominarán los intervalos nubosos, con la posibilidad de alguna precipitación débil, especialmente en el interior, aunque en general el ambiente será estable.

El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el litoral de Alicante durante la jornada del sábado. En el mar, se espera marejadilla a marejada frente a las costas alicantinas, con vientos del sur y suroeste de intensidad entre 3 y 4.

"Regreso al régimen primaveral"

El catedrático y meteorólogo Jorge Olcina confirma que este primer fin de semana de noviembre será “excepcional” desde el punto de vista meteorológico.

“La provincia retorna a un régimen primaveral, después de unos días en los que se habían registrado algunos frentes y escasas precipitaciones”, señala el experto.

Según Olcina, la situación actual está dominada por un anticiclón que garantiza varios días de estabilidad.

“El tiempo general que se espera es muy tranquilo, estable, soleado, lo que lo hace muy agradable para hacer actividades al aire libre”, explica.

Dispara las temperaturas

El meteorólogo anticipa una subida notable de las temperaturas, especialmente durante el domingo, impulsadas por la entrada de vientos de poniente.

“El sábado las temperaturas a mediodía alcanzarán los 25 grados, y el domingo el ascenso será aún mayor, ya que se espera que lleguen a los 28 grados gracias a esa circulación de poniente”, detalla Olcina.

En cuanto a las mínimas, el profesor indica que, aunque comienzan a ser más frescas, “subirán ligeramente el domingo, situándose entre 16 y 17 grados en la costa”. No obstante, recuerda que en el interior ya “bajan de los 10 grados” durante la noche.

Sol para toda la semana

Olcina también adelanta que esta situación de estabilidad “va a durar al menos toda la semana próxima”. La persistencia del anticiclón asegura una primera semana de noviembre con tiempo seco, cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, el puente de Todos los Santos se presenta con un ambiente plenamente primaveral en la provincia de Alicante, ideal para quienes planean excursiones, visitas a los cementerios o escapadas al aire libre.

"No se espera nada de precipitaciones en los próximos días", concluye Olcina