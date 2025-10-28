Este es el pueblo más barato de la Costa Blanca para comprar casa, según la IA: "Hay pisos desde 60.000 €"

Encontrar una vivienda asequible junto al mar Mediterráneo no es tarea fácil, pero la inteligencia artificial (IA) lo tiene claro: Torrevieja es el municipio más barato de la Costa Blanca para comprar casa.

En esta localidad alicantina, aún es posible encontrar pisos desde 55.000 euros, una cifra que la sitúa muy por debajo de la media de otras ciudades costeras de la provincia.

La Costa Blanca es sinónimo de calidad de vida. Sus más de 200 kilómetros de litoral, su clima privilegiado con más de 300 días de sol al año y su excelente gastronomía hacen de esta franja mediterránea uno de los destinos más codiciados de España.

Un privilegio caro

Municipios como Jávea, Altea, Calpe o Moraira son un imán para extranjeros y compradores nacionales que buscan el paraíso junto al mar.

Sin embargo, esa misma popularidad ha disparado los precios de la vivienda. En muchas de estas localidades, el metro cuadrado supera los 3.500 euros, lo que dificulta el acceso a quienes sueñan con vivir junto al Mediterráneo sin gastar una fortuna.

Los municipios más asequibles

Frente a los enclaves más exclusivos, en el sur de la provincia de Alicante se concentran las opciones más asequibles.

Zonas como Orihuela Costa o Pilar de la Horadada mantienen una amplia oferta de vivienda de segunda mano a precios competitivos.

También Santa Pola o algunos barrios de Elche aparecen en los listados de portales inmobiliarios entre los municipios "más baratos" para comprar vivienda cerca del mar.

Y si se amplía un poco el radio hacia el interior, localidades como Almoradí o Dolores, en la Vega Baja, ofrecen precios aún más bajos. Pero si lo que se busca es vivir junto al mar sin que el presupuesto se dispare, la IA lo tiene claro.

La IA señala a Torrevieja

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la inteligencia artificial cuál es el pueblo más barato para comprar vivienda en la Costa Blanca. Su respuesta ha sido rotunda: Torrevieja.

El sistema explica que esta ciudad "suele aparecer como el municipio costero con el precio medio por metro cuadrado más bajo de la provincia".

Añade que "los informes de portales como Idealista muestran precios medios de entre 2.000 y 2.300 €/m2, muy por debajo de localidades vecinas".

Según la IA, el motivo está en "la gran oferta de vivienda usada, la abundancia de pisos construidos en los años 80 y 90 y un mercado muy orientado a compradores que buscan precios asequibles".

También destaca que "la ciudad cuenta con todos los servicios necesarios, hospitales y buena conexión con el aeropuerto de Alicante, pero sin el componente de lujo que encarece otras zonas del litoral".

Mar, sal y sol todo el año

Tal y como recuerda Turismo de la Comunitat Valenciana, Torrevieja es uno de esos lugares donde "todo el mundo encuentra un plan".

Su costa está repleta de playas animadas como La Mata, El Cura, Los Locos o Los Náufragos, perfectas para disfrutar del Mediterráneo durante todo el año.

Parque del Molino, Torrevieja

El paseo por la ciudad lleva al visitante hasta la Iglesia del Sagrado Corazón, el Parque del Molino, el Museo Flotante Submarino Delfín S-61 o las torres vigías que vigilan la costa desde hace siglos.

Pero quizá su mayor tesoro natural sea el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, con sus famosas lagunas rosadas y su riqueza de fauna y flora.

No es de extrañar que muchos extranjeros y jubilados europeos elijan este enclave para establecer su residencia, atraídos por su clima y por una relación calidad-precio difícil de igualar en el Mediterráneo.

El precio y su evolución

Según datos de Idealista correspondientes a septiembre de 2025, el precio medio de la vivienda en Torrevieja es de 2.282 €/m2, tras una subida anual del 13,6 % respecto al mismo mes de 2024.

A pesar del incremento, sigue siendo una de las localidades costeras más asequibles de la Comunidad Valenciana, especialmente si se compara con los precios de Benidorm, Calpe o Altea, donde el metro cuadrado supera con facilidad los 3.000 euros.

Pisos desde 60.000 €

Para comprobarlo, EL ESPAÑOL de Alicante ha realizado una búsqueda en el portal Idealista filtrando por las viviendas más baratas de Torrevieja. Entre los resultados destaca un apartamento en venta por 60.000 euros en la zona de La Siesta - El Salado - Torreta, una urbanización tranquila próxima a la reserva natural de Las Lagunas.

Una de las estancias del apartamento a la venta en Torrevieja.

Según el anuncio, se trata de un estudio independiente orientado al sur, situado en una primera planta sin ascensor. El inmueble, que se ofrece amueblado y decorado recientemente, cuenta con balcón, sofá cama y cocina totalmente equipada, además de garaje incluido.

El anunciante asegura que "el apartamento está listo para entrar a vivir" y lo describe como "un lugar tranquilo y relajante, perfecto para disfrutar del sol todo el año".

Añade que "se encuentra a solo 100 metros de la reserva natural" y que "ofrece bajas cuotas anuales y gastos de funcionamiento".

Por todo ello, lo presenta como "una oportunidad de inversión ideal para quienes compran por primera vez, buscan una vivienda permanente o una casa vacacional".

Con precios aún por debajo de la media provincial, una gran oferta de vivienda y todos los servicios necesarios, Torrevieja se consolida como la puerta de entrada más asequible al sueño de vivir junto al mar.

Porque, como recuerda la IA, "más barato no siempre significa menos calidad, sino más oportunidades". Y en la Costa Blanca, pocas hay tan claras como las que ofrece esta ciudad de mar, sal y sol.