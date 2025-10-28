H&M tiene la chaqueta de entretiempo más cómoda de todas: disponible en tres colores, por 34,99 euros

Cuando el otoño se instala de forma definitiva y el frío empieza a hacerse notar, encontrar una prenda versátil que se adapte a los cambios de temperatura del día a día se convierte en una necesidad.

H&M lo tiene claro con su nueva chaqueta guateada con cuello de pana, una pieza cómoda, práctica y con estilo que promete convertirse en la favorita de esta temporada.

Disponible en tres colores, -verde caqui, marrón oscuro y beige-, y con un precio muy accesible de 34,99 euros, es la opción perfecta para quienes buscan una prenda ligera pero abrigada.

El cambio de tiempo

Parece que el cambio de tiempo ha llegado, por fin, a Alicante. Hasta hace apenas unas semanas, era habitual ver a la gente paseando en manga corta o pantalón corto, disfrutando del eterno clima suave del Mediterráneo. Sin embargo, los días se acortan, las mañanas refrescan y toca hacer el cambio de armario.

Aunque en la provincia el frío intenso dura poco, siempre hay un periodo intermedio en el que una chaqueta de entretiempo se convierte en el mejor aliado: abriga lo justo, combina con todo y aporta ese toque casual que encaja tanto para ir al trabajo como para un paseo por la ciudad.

Una prenda práctica

La chaqueta guateada de H&M destaca por su diseño clásico y funcional.

Chaqueta H&M

Su tejido exterior de poliamida, junto con el forro y entretela de poliéster reciclado, garantizan confort y sostenibilidad.

El cuello de pana aporta una nota cálida y elegante, mientras que los bolsillos delanteros de parche y el cierre con botones de presión hacen de esta prenda una opción tan práctica como favorecedora.

Está disponible en una amplia gama de tallas, -de XXS a XXL-, lo que la convierte en una propuesta inclusiva y adaptada a todos los cuerpos.

El encanto de esta chaqueta está en su versatilidad. Puede combinarse fácilmente con unos vaqueros y zapatillas para un look relajado, o con un jersey de punto y botines para un aire más sofisticado.

Su diseño atemporal y sus tonos neutros permiten integrarla en cualquier armario, adaptándose tanto a estilos urbanos como más clásicos.

Además, su ligereza la convierte en una prenda ideal para llevar en los viajes o para esos días en los que el tiempo cambia de repente. Una pieza básica que demuestra que la comodidad y el estilo no están reñidos.

Tiendas H&M en Alicante

Quienes deseen hacerse con esta chaqueta pueden encontrarla en las tiendas H&M de los centros comerciales Plaza Mar 2 y Gran Vía en la ciudad de Alicante, además de en Alzamora (Alcoy) y La Marina (Finestrat).

En cambio, durante los últimos meses, la marca ha cerrado sus establecimientos en L’Aljub (Elche), Ociopía (Orihuela) y Habaneras (Torrevieja), dejando a estas localidades sin tiendas físicas de la firma.