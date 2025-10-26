Este es el mejor municipio de la Costa Blanca para comprar vivienda, según la IA: "Tiene una alta revalorización"

Xàbia (Jávea) se consolida como el municipio más atractivo de la Costa Blanca para adquirir una vivienda, según la inteligencia artificial.

Su equilibrio entre calidad de vida, belleza natural y solidez del mercado inmobiliario la convierten en una apuesta segura para quienes buscan no solo un hogar junto al mar, sino también una inversión con alta revalorización.

La Costa Blanca sigue siendo uno de los destinos más codiciados del Mediterráneo. Sus más de 200 kilómetros de litoral, el clima templado durante todo el año y una oferta de servicios que combina modernidad con tradición la convierten en un enclave ideal tanto para primera residencia como para segunda vivienda.

Lo que dice la IA

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos preguntado a la inteligencia artificial cuál es el mejor municipio de la Costa Blanca para comprar una vivienda. Su respuesta no nos ha sorprendido, aunque ya adelantamos que barato no va a ser: Jávea.

Según la IA, "Xàbia ofrece una de las mejores combinaciones entre entorno natural, calidad de vida y potencial de revalorización inmobiliaria de toda la Costa Blanca".

Añade además que "la demanda constante, la presencia de compradores internacionales y la estabilidad del mercado la hacen especialmente atractiva para invertir o residir todo el año".

Por qué Jávea

Cuenta con paisaje y playas de primera. Calas como Granadella, La Grava, El Arenal o Portixol son auténticos paraísos de aguas cristalinas y entornos naturales de gran valor. Ideal para quienes buscan disfrutar del mar y del paisaje sin renunciar a la tranquilidad.

Xàbia goza de un microclima privilegiado, con temperaturas suaves, escasas lluvias y más de 300 días de sol al año. A escasos minutos del mar, el Parque Natural del Montgó ofrece rutas de senderismo y vistas espectaculares, combinando montaña y costa.

No es el municipio más económico, pero sí uno de los más sólidos. La demanda se mantiene alta y los precios muestran una notable resistencia, con buena capacidad de alquiler en temporada alta. Esto la convierte en "una opción segura para la revalorización a medio y largo plazo".

Vistas de Jávea. GVA

Xàbia dispone de una amplia oferta de restauración, colegios, centros médicos y comercios. Además, cuenta con una comunidad internacional consolidada, especialmente británicos, alemanes y franceses, "que aportan dinamismo y multiculturalidad", añade la IA.

Aunque no tiene aeropuerto propio, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández (ALC) se encuentra a apenas una hora y media en coche, con rutas internacionales que amplían su oferta cada año.

Cuenta con variedad de viviendas, - desde apartamentos céntricos hasta villas con parcela y vistas al mar-, que permiten adaptarse a distintos presupuestos y estilos de vida.

Además, Xàbia mantiene "un equilibrio atractivo entre turismo y calma, sin llegar a la masificación de otros puntos del litoral como Benidorm", afirma la IA.

Inconvenientes a valorar

El precio es el principal obstáculo. Si lo que se busca es maximizar metros por menor coste, hay municipios más económicos en la Costa Blanca, como Torrevieja u Orihuela Costa.

También puede haber limitada disponibilidad de vivienda de calidad bien situada, lo que obliga a actuar con rapidez ante buenas oportunidades.

El precio de la vivienda

Según datos de Idealista (septiembre de 2025), el precio medio de la vivienda en Xàbia/Jávea se sitúa en 3.820 €/m2, consolidándola entre las zonas más exclusivas y demandadas de la provincia de Alicante.

Este dato confirma la tendencia al alza y la fortaleza del mercado local, impulsado por la demanda internacional y la escasez de suelo en primera línea.

El encanto del pueblo

Tal y como destacan desde Turismo de la Comunitat Valenciana, las calas de Jávea son "uno de los principales motores del atractivo turístico y residencial del municipio".

La Playa del Arenal es perfecta para quienes buscan servicios y proximidad al centro urbano. Pero quienes prefieren rincones naturales pueden disfrutar de auténticos tesoros como la Cala del Portitxol, con su islote y su icónica puerta azul, escenario de cientos de fotografías.

También destacan la Cala Sardinera, Granadella, Tangó, Francés, Ministro y Ambolo. Sus fondos rocosos y aguas transparentes convierten el buceo y el snorkel en experiencias únicas.

Jávea pueblo, con su encanto tradicional, merece un paseo por sus calles históricas. Entre las rutas imprescindibles están el Mirador de les Pesqueres o la ruta de los miradores, donde se encuentra la Séquia de la Noria. Y para los más aventureros, la senda a la Cova Tallada ofrece una excursión inolvidable.

La oferta gastronómica también seduce: platos como el pulpo seco, los arroces marineros, la gamba roja o los guisos de pescado son imprescindibles para saborear la esencia de la Marina Alta.

Si lo que se busca es calidad de vida, entorno natural privilegiado y una inversión segura, la respuesta de la IA y la realidad del mercado coinciden: "Xàbia (Jávea) es el mejor municipio de la Costa Blanca para comprar vivienda".