Khalil Ben, veterinario en Alicante: "Somos los únicos sanitarios de España que pagamos un 21% de IVA"

Emprender en España no es tarea fácil. A la incertidumbre de empezar un negocio propio se suman los altos impuestos, las cuotas de autónomos y la complejidad burocrática que muchos consideran excesiva. Es, de hecho, una de las principales quejas de los emprendedores, especialmente en los primeros años de actividad, cuando cada gasto cuenta.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con un profesional que conoce bien esa realidad. Se trata de Khalil Ben Abdallah, veterinario autónomo que ejerce en Alicante. Su historia refleja los obstáculos que afrontan muchos trabajadores por cuenta propia en el país.

Atiende a animales a domicilio, una labor que requiere dedicación y vocación, pero que resulta difícilmente rentable por los altos costes del servicio y la percepción de que los precios veterinarios son elevados. Para poder mantener su proyecto, compagina su trabajo autónomo con horas en una clínica como asalariado.

Una historia de reinvención

Khalil Ben Abdallah cambió por completo el rumbo de su vida a los 34 años tras vivir en diferentes países como Túnez, Francia y Argelia. Dejó atrás una carrera en comunicación y diferentes ONG para cumplir su sueño: convertirse en veterinario. Estudió su segunda carrera en Madrid, donde pasó cinco años de "locura" y poco sueño.

Después de casi ocho años en la capital, decidió mudarse a Alicante, atraído por la calidad de vida y la cercanía familiar. Afirma sentirse muy acogido y destaca que, gracias a hablar cinco idiomas, ha logrado integrarse rápidamente en un entorno diverso.

El reto de la veterinaria

El salto a la atención domiciliaria fue casi natural. Tras trabajar en un hospital, algunos clientes quisieron seguir contando con sus servicios, y Khalil se dio de alta como autónomo. Sin embargo, pronto se topó con las dificultades logísticas del modelo: los desplazamientos consumen gran parte del tiempo y reducen drásticamente el número de consultas diarias.

"El día que pasas tres consultas a domicilio es uno de tus mejores días", explica. En una clínica, un veterinario puede atender entre 15 y 17. Aun así, Khalil apuesta por una atención personalizada, disponible incluso por las tardes o los sábados.

Aunque cobra el doble que una consulta normal, afirma que "la atención a domicilio me cuesta seis o siete veces más que una consulta normal". Por eso, le resulta difícil llegar a fin de mes y necesita complementar sus ingresos con trabajo en clínica.

El veterinario insiste en la necesidad de educar al cliente sobre el valor del servicio. "Si no aplico precios más reales, no podré seguir ofreciendo el servicio", explica. Según él, los clientes extranjeros entienden mejor sus tarifas, acostumbrados a precios mucho más altos en sus países.

Una red de emprendedores

Para crecer, Khalil se apoya en asociaciones como la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante (Jovempa).

La asociación le ha permitido tejer una red de contactos, compartir experiencias y aprender estrategias para hacer crecer su negocio en un entorno cada vez más competitivo. A través de este colectivo, ha encontrado un espacio donde sentirse acompañado, especialmente en los momentos en que la soledad del autónomo pesa más que los ingresos.

"Busco un boca a boca inteligente", comenta, convencido de que la colaboración entre emprendedores locales es clave para impulsar la confianza y la visibilidad de proyectos como el suyo.

Una profesión mal pagada

Ben Abdallah es muy crítico con la situación económica del sector. España, dice, "es el mayor productor de veterinarios en Europa", con casi 16 facultades, lo que genera una sobreoferta que mantiene los sueldos bajos.

Aunque la reciente aprobación del convenio nacional ha mejorado los mínimos, muchos profesionales siguen emigrando o cambiando de profesión. "Algunos acaban siendo cajeros por un sueldo equivalente o incluso mejor", lamenta. Antes del convenio, añade, "los veterinarios cobraban menos que los auxiliares de enfermería".

El 21% de IVA

Khalil denuncia una situación que considera injusta. "Todos los sanitarios del país no pagan IVA, salvo los veterinarios. Pagamos un 21% de IVA como si fuese cualquier otro servicio".

Explica que esta carga impositiva se debe a que el sector depende del Ministerio de Agricultura y no del de Sanidad. "El país considera que es un lujo tener un animal, lo cual no es real", afirma, recordando que muchas personas mayores o solas dependen de sus mascotas para su bienestar emocional.

Presión emocional

A las dificultades económicas se suma la carga emocional. "Trabajamos con clientes que consideran a sus mascotas como sus hijos", explica. Las urgencias, las noches sin descanso y la incomprensión social generan una presión que, según Khalil, sitúa a los veterinarios entre las profesiones sanitarias con mayor tasa de suicidio.

Tras la propuesta del Gobierno para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y las cuotas que paga este colectivo a la Seguridad Social sobre próxima subida de cuotas de autónomos prevista para 2026, Khalil vaticina un éxodo profesional: "Muchos se van a ir otra vez a otras profesiones o se van a ir de España".