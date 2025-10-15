Este es el hotel de lujo más sostenible de Alicante: desde 197€ por noche y reconocido por la Guía Michelin

El Vivood Landscape Hotel & Spa, situado en plena montaña alicantina, ha sido reconocido por la Guía MICHELIN 2025 con una Llave, una distinción que lo coloca entre los alojamientos más excepcionales de España.

Con precios a partir de 186 euros por noche, este hotel de diseño contemporáneo ofrece una experiencia única de desconexión, lujo y respeto por la naturaleza en el corazón del Valle de Guadalest.

Al igual que las Estrellas Michelin distinguen a los mejores restaurantes del mundo, las Llaves Michelin reconocen a los alojamientos más sobresalientes por su diseño, hospitalidad y experiencia global.

El listado, presentado el pasado 8 de octubre, incluye en España 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave, entre los que se encuentra el Vivood, en Benimantell.

Según explica la organización, se trata de "lugares que son mucho más que un simple sitio donde pasar la noche", sino auténticos destinos que inspiran, emocionan y conectan al viajero con su entorno.

Destinos con Llave

Muchos de los alojamientos distinguidos se ubican en escenarios históricos, que invitan a viajar en el tiempo y descubrir otras formas de vida. Entre ellos destacan el Hotel Esperit Roca o el Castillo del Buen Amor, además de enclaves como La Torre del Visco, una casa de campo del siglo XV.

En Madrid, varios palacios de los siglos XIX y XX, -como el Santo Mauro o el Mandarin Oriental Ritz-, sumergen al huésped en ambientes majestuosos, mientras que otros optan por la modernidad, como el Hotel Marqués de Riscal, diseñado por Frank Gehry, con su icónica estructura de titanio sobre los viñedos de La Rioja.

En el caso de Alicante, el Vivood Landscape Hotel representa la vanguardia más pura. Se trata de un complejo de cajas de cristal integradas en la montaña que redefine el concepto de lujo sostenible.

Una joya arquitectónica

La Guía Michelin describe el Vivood como "una colección de cajas ultramodernas, con paredes de cristal, que crean un contraste máximo entre los interiores de alto diseño y los bellísimos paisajes del exterior".

Situado a una hora de Alicante, el hotel combina arquitectura, sostenibilidad y bienestar en un entorno de absoluta tranquilidad.

Los inspectores destacan que se trata de "un raro caso en el que los arquitectos y los hoteleros son la misma persona", lo que garantiza que "el diseño nunca lucha contra la hospitalidad y la función nunca se ve comprometida en nombre de la forma".

El complejo cuenta con 35 habitaciones, un spa panorámico y un restaurante inspirado en el movimiento Slow Food, que apuesta por la cocina orgánica y de proximidad.

Opiniones de los huéspedes

Con una valoración de 4,7 estrellas en Google y más de 2.400 reseñas, el Vivood acumula elogios por su entorno, servicio y gastronomía.

Una visitante señala que "el lugar es muy tranquilo, rodeado de naturaleza y con unas vistas muy bonitas a las montañas, perfecto para desconectar y relajarse".

Otro huésped lo define como "un pequeño paraíso escondido" y confiesa que "desde el primer minuto me sentí como en casa".

También hay quien destaca "la integración con la naturaleza y la oferta gastronómica de 10/10", con mención especial al desayuno, "diseñado con gran acierto en la selección de producto, calidad y cantidad". Para muchos, el hotel es "una maravilla en un lugar absolutamente mágico para encontrar paz y relajarse plenamente".

Benimantell, encanto rural

El Vivood se encuentra en Benimantell, un pequeño municipio de poco más de 500 habitantes en la comarca de La Marina Baixa, que conserva intacto su carácter rural.

Sus calles estrechas y empinadas, sus lavaderos antiguos y los paneles cerámicos devocionales que adornan las fachadas invitan a un paseo tranquilo hasta la Plaza Mayor, donde se levanta la iglesia parroquial de San Vicente Mártir.

Los alrededores ofrecen múltiples rutas de senderismo, como las del Penya Roc, el Diví, las Placas del Eco o el Barranc de l’Arc, ideales para quienes buscan naturaleza y aventura. El visitante puede descubrir antiguos neveros, olivos milenarios y masías de piedra, o disfrutar del turismo activo con actividades como escalada y descenso de barrancos.

Benimantell es, en definitiva, un destino que combina tranquilidad, paisaje y autenticidad, y donde el Vivood Landscape Hotel se erige como su emblema contemporáneo más espectacular.