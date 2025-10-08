Aviso naranja por lluvias este 9 de octubre: estas son las previsiones de la AEMET para la provincia de Alicante

Alicante con lluvias, en una imagen de archivo. Natxo Francés EFE

Las previsiones de la AEMET para el puente del 9 de octubre en Alicante confirman un episodio de lluvias intensas y persistentes, con especial incidencia en zonas de litoral, acompañado de viento fuerte y riesgo de oleaje, tal y como advierte Pedro Gómez, de MeteOrihuela.

Según AEMET y los modelos meteorológicos, la llegada de una masa de aire frío y vientos húmedos del Mediterráneo permitirá un temporal de lluvias desde la tarde-noche del miércoles 8, con intensidad creciente hasta el sábado por la tarde, momento en que la inestabilidad irá remitiendo.

Se ha activado aviso naranja en el litoral norte de Alicante por precipitaciones que "pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas", según destaca Gómez.

Unas previsiones que apuntan en gran parte a las zonas costeras y prelitorales, aunque se prevén acumulados significativos también en el litoral sur de la provincia.

Localmente pueden darse chubascos mucho más intensos, con riesgo de inundaciones en ramblas y cauces menores.

Viento y oleaje

El viento será otro protagonista del episodio. Soplará del noreste o gregal, con rachas fuertes, principalmente en zonas cercanas a la orilla del mar y durante los momentos de mayor tormenta, lo que puede generar oleaje significativo y mala mar.

AEMET recomienda extremar la precaución en el litoral y no acercarse a cauces ni ramblas, especialmente durante las horas de mayor acumulación y riesgo.

Evolución

La previsión para el puente es de tiempo gris, lluvioso y ventoso, con temperaturas templadas y ambiente otoñal.

Tras el episodio, se espera que la inestabilidad se reduzca durante la noche del sábado y el domingo, aunque podrían registrarse chubascos residuales.

"Es fundamental aplicar el sentido común, evitar desplazamientos innecesarios por zonas inundables y mantenerse informado a través de boletines oficiales", recuerda Gómez y la propia AEMET; pues las previsiones pueden evolucionar en las próximas horas.

Conclusión

El puente festivo llegará con lluvias intensas, posibilidad de acumulados superiores a 100 l/m² en la costa, viento fuerte de noreste, oleaje destacado y riesgo de inundaciones en Alicante.

AEMET y los meteorólogos locales recomiendan precaución y seguir la evolución de los avisos, priorizando siempre la seguridad.

Esta situación supone, pese al impacto, un alivio para embalses y cultivos, si las lluvias no se concentran demasiado y se distribuyen en el tiempo.