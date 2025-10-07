Raúl tiene 26 años una carrera, dos posgrados y quiere ser Míster Alicante: "En el trabajo no lo saben"

Raúl es uno de los aspirantes al título de Míster Alicante. M. H.

Raúl Castaño es uno de los finalistas a Míster RNB (Reinado Nacional de Belleza), presentándose por Elche en la fase de Alicante. A sus 26 años, es graduado en psicología y trabaja en la Universidad Miguel Hernández.

Su sólida formación incluye un máster en ciencias del trabajo, en el área de recursos humanos. Además, está cursando el máster de psicología general sanitaria, habilitante para ejercer como psicólogo clínico.

"La verdad es que no lo saben", confiesa Raúl sobre su participación en el certamen, en referencia a sus compañeros de trabajo en la UMH. Él ha llevado "por separado el aspecto del trabajo y el aspecto de vida personal", enfocándose en la difusión de su propia investigación.

Su interés por el modelaje no es nuevo: "A mí el mundo de la moda siempre me había llamado la atención", afirma. Desde pequeño, su abuelo le sugirió presentarse a modelo.

Lo que más le atraía era "el mundo artístico, el mundo del cine, el mundo de la actuación". Buscaba ser "la imagen, por así decirlo", para una marca, destacando la actitud y presencia.

El certamen RNB intenta recoger más que solo el físico. "También se buscan ciertos valores," explica Raúl, añadiendo que se espera que el candidato realice un proyecto social colaborando con una ONG.

Raúl destaca entre sus compañeros, midiendo 2.02 metros. Sobre su altura, comenta: "Es fácil destacar sobre el resto de otras personas". Y reconoce que al principio se sintió "un poco más fuera" del ambiente por su falta de experiencia en el mundo del modelaje.

Sin embargo, por "el tema académico, estudios o formación," asegura que no se ha sentido distinto a los demás candidatos. Su preparación física ha sido intensa, y dice que ha perdido once kilos desde febrero hasta ahora.

El deporte siempre ha estado en su vida: practicó natación durante ocho años y lleva más de cuatro en el gimnasio para mejorar su forma física. Actualmente, busca "tener más masa muscular intentando llegar a una definición mejor" para lucir en el escenario.

Actualmente, su trabajo se centra en el proyecto Care, con el que van a intervenir en el barrio Carrús de Elche. El proyecto evalúa el aumento de consumo de ansiolíticos y antidepresivos, y el riesgo cardiovascular.

De cara a la final de Alicante, que es a mitad de noviembre, Raúl se prepara con clases de pasarela en San Juan. Hay una alta motivación: "Al final cuando te presentas siempre tienes la ilusión de querer ganar," concluye.