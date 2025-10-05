La Nucía tendrá una gigantesca tirolina que la conectará con Polop: 1,5 km de experiencia a 80 m del suelo

La tirolina que unirá La Nucía y polop, en una imagen creada con IA

La Nucía y Polop estarán conectados por el aire dentro de poco. Los dos ayuntamientos han conseguido una subvención europea de 4,2 millones de euros para levantar un proyecto que promete dar mucho que hablar.

La tirolina, de casi kilómetro y medio, sobrevolará el valle entre ambos municipios. La iniciativa se incluye dentro de la 'Ruta Patrimonial del Agua', que busca recuperar espacios históricos y, al mismo tiempo, sumar experiencias turísticas que atraigan visitantes.

El proyecto, valorado en más de siete millones de euros, combina aventura, cultura y sostenibilidad. Un cóctel que coloca a estos pueblos de la Marina Baixa en el mapa del turismo activo y cultural de la provincia.

Conectando pueblos

La gran protagonista será la tirolina doble que unirá La Nucía y Polop. Tendrá dos tramos de más de 700 metros y, en su punto más alto, los visitantes volarán a 80 metros sobre el suelo.

Una experiencia pensada tanto para los amantes de la adrenalina como para quienes quieran ver el paisaje desde otra perspectiva.

"Gracias a esta subvención de Fondos Europeos La Nucía y Polop estarán unidos por el aire con una gran tirolina. Un atractivo turístico que revitalizará los cascos antiguos, a todos los niveles: comercial, restauración, hostelero", destacaba Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Recuperar la historia

No todo será aventura. El proyecto también contempla la rehabilitación de la galería subterránea de 600 metros que atraviesa el casco antiguo de La Nucía, desde la Favara hasta Porvilla.

Se construyó en los años 50 y ahora se recupera para convertirla en un atractivo turístico más dentro de la Ruta Patrimonial del Agua. Un recorrido que unirá patrimonio, historia y turismo cultural en pleno corazón del municipio.

Más que una tirolina

Además de estas actuaciones estrella, el Plan de Actuación Integrado incluye la mejora de la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios públicos y la digitalización de servicios, especialmente en la Ciutat Esportiva de La Nucía.

"Cuando estos proyectos estén ejecutados, La Nucía y Polop se convertirán en un territorio más competitivo. Hemos demostrado que sumando sinergias se alcanzan mejores resultados que yendo de forma individual", remarca Cano.

La tirolina y la galería subterránea serán, sin duda, los grandes reclamos para quienes busquen experiencias diferentes en la Marina Baixa. Turismo activo, cultura y paisaje unidos en un mismo viaje.