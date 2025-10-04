Mundomar da la bienvenida este sábado a su Halloween más pirata

Calabazas, esqueletos y un ambiente cargado de misterio toman el relevo en Mundomar. El parque de naturaleza de Benidorm se viste de Halloween para ofrecer una campaña única que arranca el sábado 4 de octubre y se prolonga hasta el 2 de noviembre.

Durante estas semanas, los visitantes podrán disfrutar de un espacio completamente transformado y pensado para sorprender a grandes y pequeños.

Cada rincón del complejo se convierte en un escenario temático con talleres, pintacaras, animación y preshows especiales. Entre las novedades más destacadas sobresale el Barco Encantado, un pasaje familiar con estética pirata que invita a vivir una aventura submarina cargada de emoción y diversión.

Halloween en Mundomar combina entretenimiento con aprendizaje. Además de las propuestas exclusivas de la campaña, el parque mantiene su esencia con más de 80 especies de animales exóticos y marinos.

Delfines, tortugas gigantes o leones marinos protagonizan exhibiciones educativas que acercan la naturaleza al público de una forma lúdica.

Las experiencias inmersivas también siguen activas durante estas fechas. El VipTour, el Encuentro con delfines o el Encuentro con leones marinos permiten conocer de cerca la fauna de Mundomar de la mano de sus cuidadores y biólogos.

Actividades que refuerzan la filosofía del parque: unir diversión y respeto por la naturaleza en un mismo espacio.

Sobre Mundomar

Mundomar se ha convertido en uno de los espacios de ocio más emblemáticos de Benidorm. Concebido para todas las edades, este parque de animales ofrece una jornada perfecta en familia, donde la diversión se combina con el contacto directo con la naturaleza.

En sus instalaciones conviven mamíferos, aves y reptiles que permiten al visitante descubrir de cerca especies exóticas en un entorno cuidado y accesible.

La visita se enriquece con exhibiciones que muestran el comportamiento de los animales y que aportan un componente educativo pensado tanto para pequeños como para adultos.

Además, Mundomar brinda experiencias inolvidables que van más allá de la observación. Nadar con leones marinos, participar en un encuentro con delfines o inmortalizar el momento con fotografías junto a distintos animales son algunas de las propuestas que convierten cada visita en un recuerdo único.