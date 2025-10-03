El mejor barrio de Alicante para ir de tapas este finde: los restaurantes sacarán su comida a la calle

Si este fin de semana buscas un plan en Alicante que combine tapeo, compras y buen ambiente, apunta la cita: el sábado 11 de octubre la calle San Francisco, más conocida como la calle de las setas, se convierte en el epicentro del disfrute.

Allí arranca la XVII edición de Botigues al Carrer, una jornada que ya es tradición en la ciudad y que promete gastronomía, música y comercios volcados en la fiesta.

Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, más de 70 comercios sacarán sus productos a la calle con descuentos especiales, sorteos y promociones. Pero lo que realmente convierte este plan en irresistible son los restaurantes, que ofrecerán degustaciones al aire libre, llenando de aromas y sabor uno de los rincones más emblemáticos del centro.

Según ha comunicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el evento incluye actividades para toda la familia: talleres infantiles, espectáculos, animación y conciertos en directo.

A la una del mediodía sonará el grupo Ransom con versiones de Pop-Rock de los 80 y 90, y por la tarde llegará la magia del Mago Edy para poner la guinda al día.

Una cita que ya es tradición

La concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, ha invitado a "disfrutar de nuestro comercio en una de las zonas más emblemáticas y visitadas por los turistas", recordando que esta cita lleva 16 años consecutivos llenando de vida el corazón de la ciudad.

Por su parte, Carmen Bueso Alcalá, presidenta de la asociación Más que Centro, destaca que se trata de "la dinamización más antigua de Alicante" y asegura que cada edición logra atraer a miles de vecinos y visitantes con una mezcla única de gastronomía, moda, vinos y productos locales.

Un plan completo

Botigues al Carrer nació como una forma de acercar los comercios al público tras la peatonalización de la calle San Francisco, y con el tiempo se ha convertido en un clásico. Este año, vuelve con más ganas que nunca de transformar el centro en una fiesta de tapas, compras y música en la calle.

Así que ya sabes: este sábado, si no sabes dónde ir de tapas en Alicante, el mejor barrio es el de las setas. Allí encontrarás un ambiente que une a vecinos, comerciantes y visitantes en una celebración que huele a tradición, suena a música en directo y sabe a las mejores tapas alicantinas.