El precioso pueblo de Alicante donde veranea Pablo Motos: su casa está en una exclusiva urbanización al lado del mar

Jávea es el rincón elegido por Pablo Motos para disfrutar de sus vacaciones. El presentador de El Hormiguero posee en esta localidad de la Costa Blanca la casa de sus sueños, situada cerca del Cabo de la Nao, en una urbanización exclusiva que se asoma a los acantilados del Mediterráneo.

Allí, en una villa reformada a medida, Motos encuentra cada verano su refugio ideal, reuniéndose con sus amigos de toda la vida en un entorno de lujo y tranquilidad.

En los últimos años, la Costa Blanca se ha consolidado como uno de los destinos preferidos tanto para turistas nacionales como internacionales. Pero si hay un punto donde la presencia de famosos e influencers se ha hecho especialmente notable, ese es Jávea.

Esta preciosa localidad costera, a apenas una hora en coche de la ciudad de Alicante y con algo más de 30.000 habitantes, se ha convertido en el paraíso privado de estrellas como Blanca Suárez, Matt Damon, Maxi Iglesias o Ester Expósito. Sin embargo, uno de sus más fieles enamorados es, sin duda, Pablo Motos.

Entre Madrid y Jávea

El presentador, que reside habitualmente en un lujoso piso de 300 m2 en el barrio de Salamanca de Madrid, cerca de su plató televisivo, no duda en escapar siempre que puede a su retiro alicantino.

Según publicó este medio hace ya algún tiempo, su villa en Jávea se ubica en una urbanización levantada en los años 80, con parcelas que comienzan en los 800 m2 y casas que van desde los 100 m2 hasta mansiones espectaculares a primera línea de mar. "Es muy difícil encontrar algo así en Jávea", anuncian las agencias inmobiliarias de la zona.

"La casa de sus sueños"

Para transformar esta vivienda en su paraíso personal, Motos confió en la empresa 'Villas de Lujo' de Dénia, especializada en proyectos de alta gama en toda la Costa Blanca.

"Cuando tomamos la decisión de comprar una casa, todo eran dudas", confesó el presentador en un vídeo grabado para la web de la constructora.

"La gran duda es en quién confías tanta pasta, en quién confías una decisión tan importante como hacer tu casa. La razón por la que me decidí por Antonio y por Villas de Lujo es porque desde el primer momento les vimos, tanto mi mujer como yo, apasionados con el trabajo", relató.

Una de las viviendas diseñadas por 'Viviendas de Lujo'

Las obras, que implicaron derribar la vivienda original para levantarla de nuevo, se completaron en seis meses, cumpliendo plazos y presupuesto.

"Me entregaron la casa en la fecha, en el precio y con la calidad que habían prometido. Mis amigos todavía no se lo creen", aseguró Motos, quien mantiene una relación de amistad con Antonio González Barber, director de la empresa, que además sigue encargándose del mantenimiento integral de la propiedad.

Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la zona del Balcón al Mar es de 3.996 €/m2, solo superada por la zona del Puerto (4.257 €/m2 ). Actualmente, este portal inmobiliario cuenta con un total de 6 casas a la venta en la urbanización del Cabo en Jávea, con precios desde los 1.290.000 euros hasta los 4.125.000 €.

Un paraíso entre calas

Más allá de ser el refugio de los famosos, Jávea (o Xàbia) sigue deslumbrando a quienes la visitan por primera vez

Protegida por el imponente Montgó, esta localidad combina el encanto de su casco histórico con el magnetismo de sus calas de aguas cristalinas.

La Playa del Arenal es la opción ideal para quienes buscan comodidades y ambiente urbano, mientras que joyas naturales como la Cala del Portitxol, la Granadella o la Sardinera seducen a quienes buscan paisajes más salvajes y tranquilos.

Vistas de Jávea. Ayto Jávea

La lista de rincones imprescindibles no acaba ahí: la ruta de los miradores, con paradas como el Mirador de les Pesqueres, ofrece vistas inolvidables, mientras que la senda que lleva a la Cova Tallada invita a descubrir la Jávea más secreta.

Y para sumergirse en la esencia festiva de la localidad, nada como coincidir con sus Moros y Cristianos o la Nit dels Focs de Sant Joan.

Además, Jávea es un destino gastronómico de primer nivel. Entre sus restaurantes es posible degustar platos típicos de la zona, como el pulpo seco, los arroces marineros, la gamba roja o guisos tradicionales de pescado.

Una combinación perfecta de mar, cultura y cocina que explica por qué Pablo Motos y tantos otros han encontrado aquí su particular paraíso.