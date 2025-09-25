Un entrenador, alto y claro sobre la creación de hábitos: "Es importante entrenar siempre a la misma hora"

La constancia es el verdadero secreto del deporte. De nada sirve salir a correr o ir al gimnasio una sola vez y darlo todo, si después no volvemos más. La clave está en convertir la actividad física en un hábito, fijando un horario inamovible y comprometiéndonos con nuestra salud.

Encontrar la disciplina adecuada no pasa por soluciones rápidas, sino por descubrir una actividad que disfrutemos y que podamos mantener en el tiempo. Porque más allá de la fuerza de voluntad, lo que marca la diferencia es la estructura y la repetición.

De creación de hábitos saben mucho en Nuten, un equipo de entrenadores personales y nutricionistas que trabaja de forma digital desde Ibi. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Luis Gómez, que nos da las claves para vencer la pereza y lograr que el deporte se integre de manera natural en nuestra rutina.

Objetivo: vencer la pereza

Luis Gómez reconoce que los días de resistencia total existen, cuando "la pereza es del 100% y parece imposible ponerse a entrenar".

Para esos momentos, propone un truco sencillo: rebajar la expectativa. "Solo me voy a poner la ropa de deporte y haré el primer ejercicio o cinco minutos, y después acabo o a la ducha", explica uno de los fundadores de Nuten.

El efecto psicológico es inmediato. El simple gesto de ponerse la ropa deportiva ya reduce la resistencia entre un 15% y un 20%.

El equipo de Nuten: Elena Montero, Luis Gómez y Antonio Gómez.

Y tras el primer ejercicio, "esa resistencia disminuye prácticamente a 0, el cuerpo entra en dinámica".

Lo que comienza como una excusa para moverse acaba, en muchas ocasiones, convirtiéndose en medio entrenamiento o incluso en la sesión completa.

"Aunque solo entrenes cinco minutos, ese entrenamiento vale doble. No tanto por el rendimiento físico, sino porque estás rompiendo la barrera de la pereza y generando el hábito, que es lo más importante", afirma Gómez.

Un círculo virtuoso

Otra de las claves está en entender que el deporte siempre devuelve más de lo que exige. "Hay una regla que nunca falla. Siempre se sale del entrenamiento mejor de lo que se entra", asegura el entrenador.

Ese bienestar posterior actúa como refuerzo positivo. Se empieza sin ganas, el cuerpo poco a poco se activa y al terminar aparece una sensación de gratitud que invita a repetir.

"Es un círculo virtuoso: entras sin ganas, terminas agradecido y poco a poco tu cuerpo te va pidiendo entrenar", explica.

Incluso en los días de mayor apatía, mover el cuerpo "aunque sea poco" tiene un valor doble. No solo aporta beneficios físicos, sino que fortalece el hábito y reduce las resistencias futuras.

El poder del horario fijo

Para consolidar cualquier hábito, la estructura es esencial. "No basta con pensar voy a entrenar lunes, miércoles y viernes. Si no le pones hora, el día va pasando y al final no entrenas", advierte Gómez.

La solución pasa por agendar la actividad física como una cita ineludible consigo mismo. "Si decides que tu momento de entrenamiento es a las 18:00, cuando llega esa hora ya no tienes que decidir nada, solo cumplir lo previsto", detalla.

Ese compromiso genera un hábito sólido. "Es como tener una reunión importante en la agenda. Si está pautada, te organizas alrededor de ella", compara. Incluso cuando se falla, surge la sensación de estar perdiéndose algo que empuja a recuperar la sesión.

Un proyecto con propósito

Nuten nace con la misión de acompañar a las personas en la creación de hábitos duraderos a través de planes de entrenamiento y nutrición online, totalmente personalizados. "Vimos que muchas personas necesitaban no solo un plan, sino un acompañamiento humano y real", explican sus fundadores.

Con miles de usuarios en España y Latinoamérica, tienen una filosofía clara. "No creemos en soluciones rápidas ni en resultados inmediatos, sino en construir hábitos que duren toda la vida".

El objetivo final es lograr que la relación con el deporte sea sostenible y consciente. O, como resume Gómez, "Crear un compromiso real con uno mismo, porque el entrenamiento no solo transforma el cuerpo, también transforma la mente".