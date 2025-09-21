El pueblo cerca de Alicante que parece sacado de un cuento de Disney: perfecto para una escapada en otoño

A veces no hace falta recorrer miles de kilómetros para sentir que hemos entrado en un escenario de fantasía.

A menos de una hora de Alicante se esconde Guadalest, un pequeño pueblo colgado en la montaña que parece diseñado para un cuento.

Y en otoño, cuando las temperaturas bajan y la calma regresa después del verano, se convierte en el lugar perfecto para una escapada mágica.

Suspendido en el tiempo

Lo primero que sorprende al llegar es la silueta de su castillo, encaramado en lo alto de una roca que domina todo el valle.

Sus murallas cuentan historias de siglos pasados, pero al mirarlas es fácil imaginarse dragones y princesas, como si fueran decorados de una película de Disney.

Calles encantadoras

El encanto continúa en sus calles empedradas, llenas de rincones que parecen diseñados para detenerse y contemplar.

Las casas blancas con balcones de flores, las pequeñas tiendas de artesanía y los museos insólitos (sí, incluso hay uno dedicado a miniaturas) hacen que cada paso sea una sorpresa.

Qué hacer

Pasear por las calles de esta localidad es una verdadera delicia. Una belleza que le ha llevado a declarar su núcleo antiguo como Conjunto Histórico-Artístico.

Y es que desde la plaza del Castillo, en lo más alto del bastión de origen musulmán, se contempla una panorámica del entorno.

Dominado por su Castillo, mimetizado con la roca gris de la sierra alicantina, el pueblo seduce desde hace siglos a quien llega desde la cercana Costa Blanca. Esto es todo lo que puedes hacer en Guadalest:

Visitar su castillo. El castillo de San José, una fortaleza del siglo XI, es el corazón de Guadalest. Desde sus alturas, podrás admirar un paisaje espectacular que combina historia y naturaleza.

Explorar sus museos. Aunque pequeño, Guadalest alberga varios museos únicos que te sorprenderán. Desde el Museo de Microgigante hasta el Museo de Saleros y Pimenteros, cada rincón guarda historias y curiosidades fascinantes.

Degustar la gastronomía local. Los sabores de la región te conquistarán con platos tradicionales como el arroz con costra o los dulces elaborados con almendra y miel.

Recorrer sus tiendas de artesanía. Las calles de Guadalest están llenas de pequeñas tiendas donde puedes encontrar regalos únicos, desde cerámicas pintadas a mano hasta miel y aceites locales.

Disfrutar de la tranquilidad. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, Guadalest es el destino perfecto para desconectar y disfrutar de momentos de paz en un entorno espectacular.

Escapada de cuento

Guadalest no es un pueblo para ver con prisa. Es para caminar despacio, dejarse llevar por la atmósfera y quizá sentarse en una terraza a disfrutar de un café con vistas al valle.

Perfecto para una escapada de un día desde Alicante o para combinar con otros pueblos de la zona.

En cada rincón de Guadalest hay un detalle que recuerda a la magia de los cuentos: la piedra antigua, los balcones escondidos, el silencio de la montaña.