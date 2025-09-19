El tiempo en Alicante: un fin de semana agradable antes de una bajada "moderada" de las temperaturas

A mediados de septiembre ya se nota que las temperaturas no son las mismas que hace un mes. Aun así, en Alicante sigue predominando un ambiente veraniego que invita a disfrutar del sol y la playa, uno de los grandes atractivos de la provincia en esta época del año.

Con la llegada del fin de semana, muchos se preguntan si todavía será buen momento para ir a la playa o si conviene buscar otro plan al aire libre.

La duda aumenta con la amenaza del chorro polar que, según alerta la Aemet, puede traer tormentas de hasta 100 litros por metro cuadrado y caídas de hasta 15 ºC en algunas zonas del país.

La previsión, según Olcina

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos consultado al catedrático en Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante y meteorólogo, Jorge Olcina, para conocer qué se puede esperar en la provincia en los próximos días.

Olcina explica que, aunque se anuncia la llegada de una masa de aire fría a partir del sábado por el oeste de la península, en Alicante el cambio será "bastante suave, bastante moderado".

De hecho, los efectos más notables de esta entrada de aire no se dejarán sentir hasta el lunes y el martes. "Va a ser un fin de semana, especialmente el sábado, muy agradable", subraya el experto.

Cambios el domingo

El meteorólogo señala que será a partir de la tarde del domingo cuando el tiempo comience a transformarse, con un aumento de la nubosidad que precederá al descenso de temperaturas previsto para inicios de la próxima semana.

Sobre las lluvias, indica que la masa de aire frío va acompañada de un pequeño frente que cruzará la península.

Esto podría dejar "algún pequeño chaparroncito" entre la tarde del domingo y las primeras horas del lunes. En cualquier caso, Olcina recalca que se tratará de "una pequeña llovida, chaparrón, nada de importancia", que en muchas zonas se limitará a "cuatro gotas, especialmente en la franja costera".

Descenso de temperaturas

El bajón térmico tampoco será uniforme en toda la provincia. En el litoral, como en la ciudad de Alicante, las temperaturas apenas caerán entre 2 y 3 grados.

En cambio, en las comarcas del interior, como el Alto Vinalopó, la caída será más acusada, con descensos de entre 5 y 6 grados.

Esta situación durará poco. "A partir del miércoles, poquito a poco las temperaturas irán recuperando", avanza Olcina.

Aunque no se alcanzarán los valores cálidos de los últimos días, sí se registrarán cifras habituales para la segunda mitad de septiembre, que en Alicante sigue siendo parte de la "temporada estival".

Qué dice Aemet

Una previsión que va en la misma línea de lo señalado por la Aemet. Según ha adelantado la Agencia EFE, el organismo prevé un fin de semana marcado por la estabilidad en buena parte de la Comunitat, con temperaturas sin grandes cambios y ambiente mayoritariamente soleado el sábado.

Será el domingo cuando aumente la nubosidad y aparezcan chubascos dispersos, más probables en el interior y en la mitad norte, aunque en la provincia de Alicante se espera que sean débiles y ocasionales.