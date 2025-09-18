Claudia Arenas (19), la alicantina que quiere conquistar OT con su voz: "La música es todo para mí"

Operación Triunfo 2025 ya ha comenzado. Tras una Gala 0 llena de talento, nervios y emoción, el concurso ha abierto oficialmente las puertas de su Academia a 16 nuevos aspirantes dispuestos a cumplir un sueño.

El jurado, los profesores y el público de 'Prime Video' decidieron el pasado lunes quiénes cruzaban la pasarela hacia esta nueva edición.

Entre los elegidos hay representación alicantina. Dos jóvenes artistas de la provincia vivirán desde dentro la experiencia televisiva que ha marcado a generaciones. Una de ellas es Claudia Arenas, de 19 años y natural de Alicante, que llega con una voz versátil y un entusiasmo contagioso.

OT, un 'trampolín'

Estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Claudia asegura que su verdadera vocación siempre ha sido la música. Con una mezcla de ilusión y descaro, promete dejar huella en el concurso.

En el casting de Valencia, Claudia confesó estar "obsesionada con Operación Triunfo". Para ella, entrar en la Academia sería "una auténtica barbaridad" y algo que su familia, -en especial sus tías-, seguidoras incondicionales del programa, celebraría como un triunfo propio.

La joven alicantina lleva cantando desde niña, toca el piano y ya ha probado suerte en plataformas digitales como TikTok y Spotify, donde ha compartido su primer tema.

Reconoce la influencia de artistas como Ariana Grande y asegura que canciones icónicas como I Will Survive han marcado su trayectoria personal.

Aunque está volcada en sus estudios universitarios, Claudia afirma que no dudaría en pausarlos temporalmente si fuera necesario. "Quiero aprender a componer bien, a crear música y también a bailar", señala.

Además, cree que puede aportar "buen rollo, diversión y un estilo musical entre el pop y el R&B" dentro de la Academia.

Una vida a punto de cambiar

La artista alicantina reflexiona que "nadie está preparado del todo" para lo que implica entrar en OT, pero confía en adaptarse rápidamente al ritmo de trabajo. Entre sus motivaciones destaca la oportunidad de mejorar y demostrarse a sí misma: "Oye, yo sirvo para esto".

Si consigue hacerse un hueco en el concurso, admite e echará de menos a su familia, su novio y sus ratos de soledad, que considera imprescindibles para mantener el equilibrio. "Es como mi momento, lo necesito para no estresarme", confiesa.

Salma de Diego, Benidorm

Claudia no será la única representante de la provincia de Alicante. A ella se suma Salma López de Diego, una joven artista de 19 años nacida en Benidorm y actualmente estudiante en Málaga.

Con una formación multidisciplinar, Salma toca cuatro instrumentos y se está preparando también como actriz.

Su sensibilidad artística y su capacidad de adaptación la convierten en una de las voces más prometedoras de esta edición de Operación Triunfo.