9.000 personas comparten coche para desplazarse a la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante acogió este miércoles la jornada “La hora del coche compartido”, un encuentro que reunió a especialistas, instituciones y compañías vinculadas al ámbito de la movilidad.

La cita, promovida por la Generalitat Valenciana junto con la Cátedra Vectalia Movilidad y la Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València, tuvo como eje central el carpooling y su potencial para aliviar la congestión del tráfico y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y seguro.

El acto de apertura contó con la participación del director general de Transporte y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos; el vicerrector de Infraestructuras, Seguridad Laboral y Sostenibilidad, Salvador Ivorra Chorro; el director de la Escuela Politécnica Superior, Josué Nescolarde Selva; y el director de la Cátedra Vectalia Movilidad, Luis Aragonés Pomares.

Durante la inauguración, Aragonés presentó un estudio sobre los hábitos de movilidad en el campus de Sant Vicent del Raspeig, al que diariamente acceden más de 33.000 personas entre alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.

Según los datos, en hora punta llegan a entrar cerca de 8.200 vehículos y se generan en torno a 20.000 desplazamientos diarios, un reto que obliga a la Universidad de Alicante a diseñar soluciones innovadoras en materia de sostenibilidad y seguridad.

El análisis también refleja la consolidación del coche compartido dentro de la comunidad universitaria, con más de 9.000 usuarios habituales.

No obstante, el vicerrector Ivorra señaló que, aunque se trata de una alternativa “eficiente, cómoda y económica”, su implantación aún es reducida y presenta fluctuaciones a lo largo del curso académico.

En esta misma línea, el director general Ríos subrayó que el carpooling resulta especialmente útil en zonas rurales donde la red de transporte público no llega.

Otro de los aspectos destacados del estudio es la procedencia del alumnado: casi la mitad procede de la comarca de l’Alacantí (47,4 %), seguida por el Bajo Vinalopó (15,26 %) y la Vega Baja (11,32 %).

También se registran aportaciones significativas desde l’Alcoià, el Medio Vinalopó y la Marina Baixa, consolidando a la UA como un punto estratégico de movilidad en la provincia.

Con el fin de avanzar en este proceso, la Cátedra Vectalia Movilidad ha diseñado un plan de acción en cuatro etapas: diagnóstico exhaustivo de los patrones de movilidad, definición de estrategias adaptadas a cada comarca, desarrollo de infraestructuras y herramientas tecnológicas que faciliten el coche compartido, y un sistema de seguimiento y evaluación constante.

El objetivo es optimizar recursos y garantizar un impacto real en la reducción del tráfico, la mejora de la seguridad vial y la sostenibilidad del campus.

En su intervención, Manuel Ríos destacó el compromiso del Consell con una movilidad más justa y respetuosa con el entorno, recordando que la Generalitat destina 70 millones de euros al transporte escolar, lo que sitúa a la Comunidad Valenciana como la autonomía con mayor inversión en este ámbito.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por Armando Ortuño Padilla, profesor de Territorio, Transporte y Medio Ambiente de la UA, en la que participaron expertos de empresas y universidades.

Entre ellos se encontraban Begoña Guirao Abad (UPM), Andrea García Torrijos (Hoop Carpool), Javier Avendaño María (Delcae), Florent Bannwarth (BlaBlaCar en España y Portugal) y Juan Carlos Escudero Achiaga (Ayuntamiento de Vitoria), quienes debatieron sobre las ventajas del coche compartido y del carlooping como herramientas clave para transformar la movilidad.