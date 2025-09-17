El mejor pueblo de Alicante para invertir en vivienda cerca de la playa, según la IA: "Precios menos inflados"

Invertir en una vivienda cerca del mar en la provincia de Alicante no siempre exige desembolsar cifras desorbitadas. Según la inteligencia artificial (IA), Santa Pola es un destino que combina ubicación estratégica, turismo constante y precios aún más razonables que otros enclaves de la Costa Blanca.

La provincia de Alicante es uno de los lugares más atractivos para quienes buscan segunda residencia o inversión inmobiliaria. Sus playas, su clima y su oferta cultural la convierten en un destino de referencia en Europa.

Pero el atractivo va más allá de municipios tan reconocidos como Benidorm, Altea o Jávea, donde los precios de la vivienda son considerablemente más altos y la competencia por adquirir inmuebles es feroz.

Alicante ofrece una amplia variedad de pueblos costeros con un gran potencial para quienes buscan oportunidades de inversión.

En ese contexto, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos planteado la pregunta a la IA más popular del momento, 'ChatGPT'. La IA no duda al señalar que, si tuviera que elegir un pueblo de Alicante para invertir en vivienda cerca de la playa, sería Santa Pola.

Explica que su proximidad estratégica a Alicante y al aeropuerto "le da un atractivo brutal para turismo y alquiler vacacional". Destaca que un turista extranjero "aterriza en El Altet y en menos de 15 minutos está en su casa de playa".

Una de las calles de Santa Pola GVA

Sobre la oferta, subraya que Santa Pola combina una playa urbana con zonas tranquilas como Gran Alacant, lo que "equilibra tanto el mercado turístico como el residencial".

Además, recalca que, frente a otros municipios como Calpe, Jávea o Altea, todavía mantiene "precios menos inflados, pero con margen de revalorización".

La IA también pone en valor el potencial turístico constante del municipio: "Tiene un puerto pesquero, ferry directo a Tabarca, gastronomía marinera reconocida y playas que atraen tanto a familias locales como a extranjeros".

Aunque apunta que Guardamar del Segura o El Campello también son opciones interesantes, concluye: "Si tengo que mojarme con uno, Santa Pola es mi apuesta".

Precios más bajos

El precio medio de la vivienda en Santa Pola se sitúa en 2.438 euros/m2, según datos del portal inmobiliario Idealista, con una evolución positiva del 16,5 % en el último año.

Pese a esta tendencia alcista, sigue siendo más asequible que otros municipios de la provincia, donde la vivienda multiplica su valor. Moraira alcanza los 4.250 €/m2, Jávea los 3.958 €/m2, Benissa los 3.631 €/m2, Calpe los 3.438 €/m2 y Altea los 3.415 €/m2.

Mirador del Faro, Santa Pola GVA

Mucho más que playa

Invertir en Santa Pola no solo significa apostar por un mercado inmobiliario dinámico, sino también por un destino con identidad propia.

Según describen desde Turismo de la Comunitat Valenciana, se trata de un enclave en el que antiguas civilizaciones prosperaron gracias a su privilegiado emplazamiento junto al mar.

Su Núcleo Histórico Tradicional está presidido por el imponente Castillo-Fortaleza del siglo XVI, que hoy alberga el Museo de la Mar, un recorrido por la historia marinera y romana de la localidad.

El municipio también conserva importantes restos arqueológicos, como el Portus Illicitanus, el antiguo Cementerio o el Parque El Palmeral, con mosaicos y vestigios de villas romanas. A pocos pasos, el Molino de la Calera completa el viaje al pasado.

Naturaleza y gastronomía

El paisaje natural es otro de sus grandes reclamos. El Cabo de Santa Pola es un arrecife fósil de millones de años, atravesado por senderos que llevan a aljibes, miradores y torres vigía.

Sus playas, -Llevant, Tamarit, El Pinet o las calas del cabo-, ofrecen variedad para todo tipo de visitantes.

El municipio cuenta además con un entorno único: el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, un espacio protegido en el que aves como los flamencos conviven con dunas, lagunas y torres vigía.

Con una gastronomía marinera reconocida y una oferta cultural, natural y de ocio que se mantiene todo el año, Santa Pola se confirma como una de las mejores apuestas de la Costa Blanca para quienes buscan combinar calidad de vida e inversión.