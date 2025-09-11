María Castillo (19), estudiante de Derecho: "Un manual cuesta entre 40 y 60 € y solo lo utilizas una vez"

La Universidad de Alicante (UA) ha abierto sus puertas a un nuevo curso académico. Miles de estudiantes se enfrentan estos días a la vuelta a las aulas: algunos comienzan su primer año y otros ya conocen el funcionamiento, pero todos tienen que hacer frente a los mismos gastos.

La matrícula es solo el inicio. A lo largo del curso entran en juego otros costes que marcan la vida universitaria: material de estudio, libros, fotocopias, manuales, además del alquiler para quienes se trasladan desde otros municipios o el transporte para aquellos que prefieren seguir viviendo en casa.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante nos hemos acercado al campus de la UA para conocer de primera mano cómo han empezado las clases, cuánto pagan los estudiantes por alojamiento, transporte o material, y qué expectativas tienen para este curso.

El regreso a las aulas

El comienzo de la universidad supone un cambio notable para los estudiantes de primer año. Altea Hernández, de 18 años y estudiante de Filología Inglesa, reconoce que el inicio le parece "bastante bien", aunque se esperaba "otra cosa".

Las clases le resultan "todo muy serio" y admite que le cuesta adaptarse, sobre todo porque "es todo en inglés" y no está acostumbrada.

También han iniciado su etapa universitaria Alexandra Candales (18) y Paula Nieto (17), quienes describen un arranque tranquilo.

Paula y Alexandra, estudiantes de la UA

Alexandra explica que apenas han tenido carga académica: "no han hecho gran cosa aún", mientras que Paula celebra que los apuntes en PDF facilitan mucho la organización del curso.

En el caso de Nuria Revert (19), que estudia Nutrición y Dietética, la adaptación ha sido sencilla: "no me costó nada".

El desafío del alojamiento

El alojamiento es uno de los mayores quebraderos de cabeza. Para quienes no son de Alicante, la decisión pasa entre residencias y pisos compartidos.

Alexandra Candales, de Calpe, vive en la residencia Europa House, donde paga "unos 500 €" al mes, con agua, luz y wifi incluidos, pero sin comida. Eligió esta opción porque "no conocía mucha gente" y porque una amiga también se alojaba allí.

Por su parte, Nerea Yuk (18), estudiante del doble grado de Derecho y Criminología, procede de Valencia y comparte un piso en San Vicente con tres compañeros. Cada uno paga "300 € al mes", a lo que se suman los gastos de agua y luz.

Algo similar ocurre con Nuria Revert, que comparte piso en San Vicente con otras tres personas por "300 más gastos".

Nerea Yuk

También María Castillo (19) y Rocío, ambas de Almansa y estudiantes de Derecho, comparten alojamiento: "275 más gastos", una cantidad que "no llegará a 300 igual" y que "depende del mes".

No todos los estudiantes tienen que preocuparse por el alquiler. Altea Hernández, que vive en el centro de Alicante, y Paula Nieto, que reside con su familia en la ciudad, se libran de ese gasto. Lo mismo sucede con Elena, estudiante de Derecho, que utiliza un apartamento familiar en San Juan.

Otros, en cambio, soportan el peso del transporte. Pablo Bejarano (20), de Ingeniería Informática, viaja a diario desde Elche y cada trayecto le cuesta 2,25 €. En su caso, reconoce que el transporte es "un gasto bastante importante".

También Alba Cañizares (19), de Óptica y Optometría, se desplaza desde Callosa y este mes ha pagado "108 €" de autobús. Prefiere este sistema porque "me gusta estar en mi casa".

Gastos en material

El desembolso en material varía mucho según la carrera. En Filología Inglesa, por ejemplo, Altea Hernández explica que les han pedido dos libros de "25 € cada uno", aunque el resto de recursos se descargan en UACloud.

En Derecho, la situación es diferente. Alexandra Candales y Paula Nieto han comprado la Constitución, que cuesta "unos 15 €", además de otro libro. Paula señala que esperaba un gasto mayor, pero el uso de PDFs les facilita mucho: "nos lo han facilitado un montón".

Alba y Nuria, otras estudiantes de la UA.

Nerea Yuk, también de Derecho, confirma que de momento solo ha necesitado la Constitución, a la que califica de "barato".

Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte. María Castillo y Rocío coinciden en que la carrera es cara en este aspecto.

Además del código penal que adquirieron por "20 €", los manuales pueden costar entre "47 y 60 €". "Un manual te cuesta 47 € y solo lo utilizas una vez", lamenta María, que reconoce que los gastos son "un poco caros".

Por el contrario, en carreras técnicas y de ciencias la carga económica es menor. Pablo Bejarano, de Ingeniería Informática, asegura que "no hay libros" y que todo se basa en "PDF y material electrónico". Solo tuvo que comprar un portátil en primer año y desde entonces no gasta "ni en papel ni en bolis".

Algo parecido ocurre con Alba Cañizares, de Óptica y Optometría, que trabaja con presentaciones en formato digital y, en caso de necesitar libros, los descarga o los toma de la biblioteca.

Sus únicos gastos son "la matrícula y el bus". Nuria Revert, de Nutrición y Dietética, confirma que todo va "a base de PDFs" y que sus principales costes provienen de "lo que va siendo vivir aquí, que si comprar comida y tal".