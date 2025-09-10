Meteorólogos, alto y claro sobre el otoño: "Hay condiciones para una gran dana en la cuenca mediterránea"

El otoño de 2025 llega con un aviso claro de los expertos. Se dan las condiciones necesarias para que una gran dana impacte en la cuenca mediterránea. El riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones se mantiene alto en esta época del año, con un Mediterráneo excepcionalmente cálido,

Meteored ha reunido este miércoles a tres de sus meteorólogos de referencia para analizar qué puede deparar la estación.

Samuel Biener, climatólogo de la plataforma, subraya que los mares calientes y la humedad disponible en la atmósfera "aumentan el riesgo de episodios intensos". A este factor se suma la previsión de temperaturas por encima de la media en gran parte del país.

Lecciones del pasado

Los expertos advierten de que un solo episodio de lluvias torrenciales puede alterar de forma brusca el balance pluviométrico del año.

"Las danas de este otoño llegan dopadas", asegura Biener, en referencia a la energía adicional que aporta un Mediterráneo con temperaturas que rondan los 30 ºC.

José Miguel Viñas recuerda que la intensidad de una dana se multiplica cuando confluyen aire frío en altura, vientos húmedos del este, orografía montañosa y aguas cálidas.

A su juicio, el cambio climático amplifica estos ingredientes y convierte cada episodio en una amenaza mayor para las zonas costeras.

Por su parte, Francisco Martín insiste en que los impactos de las danas no dependen solo de la meteorología, sino también de factores territoriales y urbanos.

Repasa episodios históricos como la riada del Turia de 1957 o la pantanada de Tous de 1982, que marcaron un antes y un después en la gestión de riesgos en España.

El recuerdo más cercano es la dana de 2024 en Valencia, con 228 fallecidos y más de 13.000 millones de euros en daños, que dejó patente la urgencia de mejorar los sistemas de alerta.

"Hay condiciones para un gran evento de lluvias torrenciales en la cuenca mediterránea", concluye el equipo de Meteored.

Previsión en Alicante

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante (UA), que analiza lo que cabe esperar en la provincia.

El experto señala que el final de septiembre se mantendrá "estable, caluroso y soleado", con temperaturas muy por encima de lo habitual. En sus palabras, "será un mes con rasgos más estivales que otoñales".

De cara a octubre, la previsión es menos clara. Olcina advierte que en cualquier momento puede formarse una situación de inestabilidad que derive en lluvias intensas.

"Nos toca convivir con un clima menos tranquilo, con eventos extremos más frecuentes", explica, recordando que la incertidumbre es ya parte inherente de las proyecciones meteorológicas en el Mediterráneo.